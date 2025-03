Meningen tijdens gemeenteraad verdeeld: kunnen nieuw zwembad en golfuitbreiding in Koksijde tegelijkertijd uitgevoerd worden?

Koksijde plant een nieuw zwembad van minstens 17 miljoen euro naast het verouderde Hoge Blekker. De vraag is nu of het zwembadproject gekoppeld moet worden aan de golfuitbreiding, een plan uit de vorige legislatuur. Daarover waren de meningen op de gemeenteraad verdeeld.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het erover eens: Koksijde heeft nood aan een nieuw zwembad. Het huidige zwembad Hoge Blekker is sterk verouderd en toe aan vernieuwing. De gemeente wil daarom een nieuw zwembad bouwen naast het huidige. Daardoor kan het oude zwembad openblijven, terwijl het nieuwe gebouwd wordt.

Het nieuwe zwembad wil het bestuur in eigen beheer bouwen, om op die manier de kosten zo veel mogelijk te beperken. Daar hangt wel een fiks prijskaartje aan vast: minstens 17 miljoen euro. “We zijn volop aan het onderhandelen met de bevoegde minister van Sport, Annick De Ridder (N-VA), om subsidies te vragen”, legt burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) uit tijdens de gemeenteraad. “Dat betekent dat we een tussenkomst zullen krijgen van 3,5 tot 4 miljoen euro. Daarnaast moeten we vanuit de gemeente het kapitaal van het autonoom gemeentebedrijf verhogen naar 10 miljoen euro. Naast een lening zullen de inkomsten uit het parkeergeld gebruikt worden om het zwembad mee te financieren. Die inkomsten zijn de laatste decennia gebruikt om de golf Hof Ter Hille te financieren.”

Zwembad prioriteit

Loones verwees daarna naar de plannen uit 2022 voor de uitbreiding van het golfterrein met 25 hectare. Het vorige bestuur, met toenmalig burgemeester Marc Vanden Bussche, zag dat realiseerbaar tegen 2025. “We zullen niet beide projecten tegelijk kunnen doen”, zegt Loones. “We vinden dat er prioriteit gegeven moet worden aan het nieuwe zwembad. De vergunningsprocedure van de golf zal sowieso nog een aantal jaar in beslag nemen vooraleer een volgende stap gezet kan worden. Zelfs als de procedure van de golf blijft lopen zoals nu, dan nog kan het project pas aangevat worden na de bouw van het zwembad.”

Oppositieraadslid Stephanie Anseeuw (Team 8670) was daarmee niet akkoord. “Als jullie willen, kunnen beide projecten ingeschreven worden in het meerjarenplan. De uitbreiding van de golf zal jaren in beslag nemen, maar jullie kunnen wel de budgetten voorzien.”

Loones ziet dat niet als realistisch. “Het is onrealistisch om dat op die korte termijn te doen. We willen prioriteit geven aan het zwembad en tegelijk het planningsproces en de uitbreiding van de golf vervolgen. Maar de effectieve werken zullen we pas uitvoeren nadat het zwembad gerealiseerd is.” (DMe)