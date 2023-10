Menen steekt straatverlichting ’s nachts opnieuw aan vanaf januari

De stad Menen zal haar openbare verlichting vanaf januari weer aanleggen. Een financiële keuze, wordt benadrukt. Die beslissing zorgt voor een meerkost van 150.000 euro, maar die valt te verantwoorden omdat zo het veiligheidsgevoel wordt verhoogd.

En toen ging het licht uit. Eind 2022 besliste de stad Menen om haar openbare verlichting te doven. Een puur financiële keuze. De steeds stijgende energieprijs zorgde voor een financiële kater voor heel wat besturen, zo ook in Menen. Daarom ging het licht eruit van 23 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens.

Verledding

Achteraf gezien geen zinloze beleidskeuze. “Waar in een normale maand de kostprijs 30.000 euro bedroeg, was dat in bijvoorbeeld augustus 2022 71.234 euro. Door onze maatregel konden we dat terugschroeven naar 20.203 euro”, aldus Patrick Roose (Vooruit).

Die besparing zorgt ervoor dat er wat meer marge kwam. Daarenboven komt ook nog dat de verledding wordt doorgezet. Tegen eind dit jaar moet 43 procent van de lichten in de stad vervangen door ledlichten. Die kunnen ook gedimd worden.

Gedaalde energieprijzen

Alles samen zorgt dat nu dat er een kantelpunt gekomen is en die gaat gepaard met een opmerkelijke beslissing. “De straatverlichting gaat vanaf januari 2024 weer aan”, zegt Roose.

“Door de gedaalde energieprijzen en de omzetten naar led zullen we ook als we ’s nachts onze stad verlichten onder het vooropgestelde budget blijven, ondanks dat die extra uren ons in een jaar zo’n 150.000 euro zullen kosten.”

Een financiële beslissing dus. Al spelen nog wel elementen. “We zien dat er niet meer ongevallen gebeuren. Als er al ongevallen met gewonden gebeurden tussen die uren waar lichten gedoofd waren, dan vielen die voor in straten waar de verlichting wél nog brandde. Wat de woninginbraken betreft zagen we zelfs een stijging in de niet-gedoofde gebieden.”

Onveiligheidsgevoel

Daarvoor doet de stad het niet. Wel het onveiligheidsgevoel speelt. “We moeten daar aandacht voor hebben. We kregen vooral van voetgangers vaak de melding dat ze zich in het donker niet veilig voelden. Door de lichten weer aan te leggen, spelen we daarop in”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

De lichten gaan dus weer aan, al zal dat niet overal zijn. “Voor de jaagpaden blijven we het zelfde regime volgen, in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos”, aldus Roose. “Ook op bepaalde pleinen, zoals het Vander Merschplein wordt de pleinverlichting gedoofd. Zo proberen we overlast tegen te gaan.”