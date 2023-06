Menen organiseert nieuwe Super Tuesday

Burgerparticipatie is de toekomst en dat heeft men in Menen goed begrepen. Nadat Super Thursday in maart goed werd ontvangen, kunnen burgers opnieuw rond de tafel gaan zitten. Op 20 juni wordt Super Tuesday georganiseerd en zal rond 7 verschillende thema’s worden gewerkt.

Is er een draagvlak voor bepaalde projecten of zien de inwoners het compleet anders? Het is een schijnbaar eenvoudige vraag die vaak heel wat complexer blijkt te zijn. “Daarom ook dat we de Menenaar niet zomaar van aan de zijlijn laten toekijken. De visie en ideeën van onze inwoners zijn belangrijk en mogen gehoord worden!” Schepen van Participatie Kasper Vandecasteele is dan ook blij een tweede editie van dergelijk gebeuren te kunnen aankondigen. “Op dinsdag 20 juni kan iedereen opnieuw verzamelen om rond 7 verschillende thema’s te werken. De vaste waarden zoals netheid, lokale handel, het wereldkeukenfestival of het VK Tegelwippen zijn opnieuw van de partij. Deze keer hebben we ook 3 nieuwe onderwerpen die ter bespreking op tafel zullen worden gelegd. Een projecttafel ‘veiligheid’ zal onze inwoners laten meedenken over een veiliger Menen. De goede voorstellen worden meteen afgetoetst bij de politie en indien mogelijk in de praktijk omgezet. In het buitenland zijn daar al vele mooie voorbeelden van, in Menen moet dat ook mogelijk zijn. Ook de Warmste Week 2023 en het organiseren van de Big Jump zullen een eigen tafel krijgen.”