Meerjarenplan gemeentebestuur Alveringem volop in opmaak: “Veel werk op vlak van verouderd patrimonium”

Administratie en schepencollege zijn volop bezig aan de voorbereiding van het meerjarenplan. Het bestuur heeft dit hele eerste jaar daarvoor, maar stelt eind april als eerste deadline. De aanleg van de dijk rond Stavele, de aankoop van de site van de Beverense Heilig Hartzaal en het in orde brengen van verouderd patrimonium zijn grote werven.

Sylvie Thieren is deze legislatuur eerste schepen. “Ik ben bevoegd voor patrimonium, een grote brok die de komende twee legislaturen veel aandacht en centen zal vragen. Alveringem heeft 54 panden in eigendom: een gemeentehuis, kerken, scholen, huurwoningen, jeugdlokalen, gemeenschapszalen, de site Verschaeve, LOI’s… Redelijk wat gebouwen zijn verouderd. EPC-waarden moeten tegen 2028 D zijn en worden nadien mogelijk nog strenger. De nieuwe directeur omgeving deed zijn ronde langs al onze panden en is klaar met zijn inventaris. Er zijn veel noden: de verouderde gemeentezaal in Leisele, gaten in het dak van De Moote in Stavele, het lekkend dak van ’t Ateljeetje in Hoogstade, het verouderde paviljoen van de Chiro en de KLJ op de jeugdsite, het Dorpshuis in Gijverinkhove waar we een grote renovatie on hold hebben gezet, de oude voetbalkantine die een barak is… We zullen prioriteiten moeten stellen en minstens twee legislaturen nodig hebben om alles in orde te brengen. Ik ben voorstander van een duurzame aanpak.”

Decanale werken stelt de voormalige school in Beveren te koop. Wat is hier de stand van zaken?

Sylvie Thieren: “De eigenaar wil nu ook de Heilig Hartzaal mee verkopen met de klaslokalen, speelplaats, sanitair blok en speelplein. De klaslokalen zijn niet essentieel voor ons, maar de zaal, speelkoer en sanitair blok zijn niet weg te denken uit het dorp en het verenigingsleven. De gemeente zal dus niet anders kunnen dan kopen, ook al vraagt de eigenaar veel geld.” (glimlach)

Gerard Liefooghe: “Ik leid de onderhandeling. We hebben nog niet alle gegevens en wachten nog op belangrijke achterliggende informatie van de eigenaar. Pas daarna kan het college beslissen.”

Hoe staat het met het dossier van de herinrichting van de gemeentelijke site in de Oude Fortemstraat?

Sylvie Thieren: “Het voorstel van de architect is er. Daarin worden onder meer een grote loods met bureauruimte voorzien, een laadkaai, ruimte voor twee woningen, parkeergelegenheid en een circulatieplan. We buigen ons straks over de definitieve inplanting.”

Schepen Decorte, wat mag de burger de komende zes jaar verwachten?

Dries Decorte: “In mijn tweede schepencollege heb ik de collega’s verzocht om werk te maken van BE-Alert. Van de Schooldreef en de Hoogstraat zou ik een fietsstraat willen maken. De schoolomgeving is al zone 30, maar auto’s mogen fietsers dan ook niet meer inhalen. Op vlak van lokale economie juich ik netwerkmomenten tussen ondernemers toe. Het paviljoen van de KLJ en de Chiro op de jeugdsite heeft zijn tijd gehad. Oplappen kost veel geld en het blijft een oud gebouw. Ik pleit voor een nieuw paviljoen. Let wel, dat moet geen villa zijn! In sportzaal Rethorica is een nieuwe vloer aan de orde. De huidige is nu snel aan het verslijten. We moeten ons goed informeren, maar feit is dat zelfs de nieuwste multifunctionele sportvloer nog altijd afgedekt moet worden voor niet-sportactiviteiten. En ik wil een vernieuwing van de gemeentelijke website. Een goede site helpt je in een paar klikken vooruit en dat is nu niet het geval.”

Schepen Avonture, jouw bevoegdheden liggen grotendeels in het woonzorgcentrum, bij senioren en kwetsbare mensen. Waar werk je aan?

Karolien Avonture: “Ik denk eraan om de lagere scholen met een softwarepakket te ondersteunen bij de vaardigheid van blind leren typen, aan een financiële bijdrage voor ouders die los van de school privézwemles voor hun kinderen voorzien, aan activiteiten voor jongsenioren zoals een sportnamiddag of yogasessie, een groter aanbod voor 12- tot 15-jarigen en meer samenwerking met de Dorpspunten. Ik wil het dorpsrestaurant in het woonzorgcentrum graag optrekken naar enkele keren per jaar. Ik pleit ook voor een netter openbaar domein.”

Alveringem heeft nog steeds de laagste mantelzorgpremie van de regio. Wordt de premie opgetrokken?

Karolien Avonture: “Het meerjarenplan moet nog opgemaakt worden.”

Sylvie Thieren: “De afspraak is om alle gemeentelijke subsidies te herbekijken. Voor mij kan een eventuele actualisering van de mantelzorgpremie tijdens deze bespreking.”

Het bevolkingscijfer is momenteel in vrije val. Zeker in Hoogstade kunnen een of twee woningen voor jonge mensen het verschil maken tussen wegtrekken of blijven. Laat Alveringem nog nieuwe vakantiewoningen toe?

Gerard Liefooghe: “Alveringem telt al heel wat vakantiewoningen. Die kunnen effectief zorgen voor druk op de omgeving en het bevolkingscijfer. In ons verkiezingsprogramma staat een beperking. Die komt er, maar de eigenlijke verordening is nog niet opgemaakt.”

Staan er dit jaar bepaalde wegenwerken gepland?

Jacques Blanckaert: “Ondanks de grote kost van zo’n 1 miljoen euro per jaar vinden we een goed onderhoud van de wegen erg belangrijk. Wegen die dit jaar worden verbeterd, zijn de Lostraat, een zijstraat van de Lindestraat, de Burgmolenstraat, de Bellestraat van de Kazernestraat tot de N8, de Colaertshillestraat, de Waterhuisjesstraat, de Zoutenaaiestraat, de Steendamstraat, een uitwijkstrook in de Roggestraat, de Izenbergestraat tussen Leisele en Izenberge en delen van de Beverenstraat en de Groenestraat. De herinrichting van het kruispunt Hondspootstraat/Krombekestraat in Stavele en de heraanleg van de Beauvoordestraat in Izenberge kan pas starten na twee wielerwedstrijden eind maart.”

Hoe ver staan de dossiers van de beschermende dijk voor Stavele en de ontwikkeling van het minibedrijventerrein op de site van de vroegere houtzagerij in Leisele?

Gerard Liefooghe: “Voor de site van de voormalige zagerij is een RUP in opmaak. We zouden graag hebben dat er tot zes bedrijven zich kunnen vestigen en hopen dat de deputatie ons daarin volgt. De Zuidijzerpolder heeft als deskundige inzake waterbeheer de vergunningsaanvraag voor de dijk rond Stavele ingediend. Op die manier vervalt de verplichting van een locatie voor watercompensatie, wat de kosten met pakweg 1 miljoen euro doet zakken. Ik verwacht geen problemen om de vergunning te verkrijgen. De ingreep is geen luxe, maar een absolute noodzaak. Het plan, met 70 procent subsidie, is klaar. Het kan niet dat woningen in de dorpskern om de haverklap moeten onderlopen.”