Meerderheidspartij CD&V in dialoog met bevolking

Met nog een negental maanden te gaan voor de volgende lokale verkiezingen begint de strijd om de stem van de kiezer op gang te komen. Meerderheidspartij CD&V wil daarom tijdens interactieve bijeenkomsten onder de noemer ‘Alles bespreekba(a)r’ met de inwoners in dialoog gaan over wat hen bezighoudt.

Met de afschaffing van de stemplicht is, met het oog op de volgende lokale verkiezingen, weten wat onder de bevolking leeft meer dan ooit belangrijk. Daarom lanceert CD&V Pittem-Egem de komende maanden de bevraging Alles is bespreekba(a)r. “Door open gesprekken te voeren tijdens interactieve bijeenkomsten krijgen we een beeld van wat op dit moment onder de inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen leeft”, licht voorzitter Els Goeminne toe.

“Deze inzichten zal CD&V meenemen in haar verdere beleidsvorming. De verenigingen en inwoners zullen de kans krijgen om hun zorgen, visies en suggesties rechtstreeks aan ons voor te leggen. Ze krijgen alle ruimte om hun stem te laten horen, hoe die ook klinkt. Op die manier hopen we een breed gamma aan meningen en perspectieven te verzamelen. Deze input van de Pittem- en Egemnaren is van onschatbare waarde voor de verdere uitbouw van onze gemeente.”

“Onze partij en onze mandatarissen bevinden zich midden tussen de mensen en dat zal ook zo blijven. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij kiezen voor directe interactie met de mensen”, vult covoorzitter Nathalie Delaere aan. “Daarom zullen onze mandatarissen ook aan de gesprekken deelnemen om via deze weg inzichten te verzamelen en op eventuele vragen te kunnen antwoorden. De bijeenkomsten zullen op verschillende data en locaties binnen de gemeente plaatsvinden. Het thema landbouw bijt op 17 januari de spits af. Later volgen nog ondernemen (22 februari), senioren (1 maart), gezinnen (10 maart), jeugd (15 maart) en vrije tijd (24 maart). Het is niet uitgesloten dat er eventueel nog andere thema’s volgen. We nodigen elke inwoner en vereniging uit om deel te nemen aan deze overlegmomenten, want zij vormen een onmisbare schakel. Alleen samen met hen kunnen we verder schrijven aan het mooie verhaal dat onze gemeente is.” (JG)

Inschrijven kan via afdeling.cdenv.be/alles_is_bespreekbar. Je vindt er ook meer praktische info over de locaties en aanvangsuren.