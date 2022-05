“Meerderheid wil kandidaat-kopers voor stationsgebouw Heist afschrikken”

De N-VA-oppositie schiet met scherp in het dossier van de openbare verkoop van het stationsgebouw van de NMBS in Heist, waarbij de gemeente een bod doet van 655.000 euro. “Het College beperkt bewust de mogelijke functies om zo andere potentiële kopers af te schrikken”, klinkt het.

De openbare verkoop van het stationsgebouw van Heist, nu nog eigendom van de NMBS, beroert de gemoederen in de gemeente. Geïnteresseerden kunnen nog tot 17 juni een bod uitbrengen op dit leegstaande gebouw. De NMBS, die zich baseert op BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) ‘spoorwegzone’ dat deze zone opneemt in woongebied, hoopt op een verkoop aan projectontwikkelaars. Het College van Burgemeester en Schepenen van Knokke-Heist besliste op 8 april om zelf een bod uit te brengen van 655.000 euro, het bedrag van het officieel schattingverslag.

“Maar er ontstaat onduidelijkheid over de toekomstmogelijkheden op deze site omdat het College kort voor de start van de openbare verkoop de mogelijkheden voor toekomstige invulling sterk heeft ingeperkt tot kleinschalige horeca, all-weatheractiviteiten of gemeenschapsvoorzieningen”, stelt N-VA fractieleider Cathy Coudyser. “Het lijkt er dus op dat deze meerderheid de bestemming heeft gewijzigd om zo andere geïnteresseerden af te schrikken zodat ze het pand zelf kan verwerven. Bovendien kan een bestemmingsplan ouder dan 15 jaar wijzigen enkel mits bekrachtiging door de gemeenteraad en dit is op heden niet het geval. Deze bestemmingswijziging is volgens ons dan ook niet rechtsgeldig.”

N-VA vraagt zich af waarom de meerderheid zich nu verzet tegen de mogelijkheid van een woonproject. “Deze site is ideaal voor een betaalbaar woonproject. Laat een projectontwikkelaar de site kopen en maak afspraken voor een publiek-private samenwerking waarbij 40% van de woningen onder de marktprijs via het toewijsreglement aan jonge gezinnen of eenoudergezinnen toegewezen wordt”, stelt N-VA gemeenteraardslid Fabienne Pottier.

Tien jaar onderhandelingen

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) is niet onder de indruk van de kritiek van N-VA. “Ik begrijp de heisa niet. We zijn al 10 jaar bezig met onderhandelingen met de NMBS om het station te kopen. Eerst gingen ze het op termijn rechtstreeks verkopen aan ons en dan komen we te weten dat ze het plots veel vroeger dan afgesproken willen openbaar verkopen om er woningen te realiseren”, zegt de burgemeester.

“En wat de rechtsgeldigheid betreft: het vastleggen van de bestemming is uitsluitend de bevoegdheid van het College. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is hier deel duidelijk over. En in dit geval, kaderend binnen de ruimere visie op deze stationsomgeving, opteert het College ervoor om enkel functies toe te laten die deze centrale plek terug een plaats van ontmoeting kunnen geven. In de directe omgeving zijn immers al talrijke woonverdichtingsprojecten.”