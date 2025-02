Meer dan 600 bezoekers voor Klinken met Ruth in nieuwe feestzaal Mephistos

Na bijna tien jaar een antiekzaak met allerlei prachtige snuisterijen werd Mephistos aan de Abdijkaai omgetoverd in een feestzaal. Het eerste publieke evenement was de “netwerk-nieuwjaarsparty” van Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (TBSK) op 31 januari: Klinken met Ruth. Zo’n 650 bezoekers tekenden doorheen de avond present.

Na de gratis receptie bedankte burgemeester Ruth Vandenberghe in haar speech de kandidaten van TBSK en de vele vrijwilligers die zich tijdens de campagne hebben ingezet. “Dankzij de steun van jullie allemaal hebben we op 13 oktober een fantastisch resultaat neergezet. En met dat overtuigend mandaat van de kiezer hebben we een duidelijk toekomstplan voor Kortrijk kunnen uitwerken, samen met N-VA en Vooruit, voor een ‘Kortrijk met Brio’. We willen van Kortrijk, de deelgemeenten en de wijken plaatsen maken waar muziek in zit. Daarvoor engageer ik mij als burgemeester en dat is onze ambitie voor de komende zes jaar.”