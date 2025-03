Meer dan 3.000 buurtbewoners uit Bellegem en Rollegem blijven zich verzetten tegen windturbines langs E403, al zijn er ook voorstanders

Bij aanvang van de gemeenteraad van 17 maart voerden enkele buurtbewoners uit Bellegem en Rollegem actie tegen de komst van de vier windturbines die langs de E403 zouden komen. Het dossier loopt al sinds 2014, maar kwam in februari weer in een hogere versnelling toen Vlaams Minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns (CD&V) de milieuvergunning goedkeurde. Stad Kortrijk tekent beroep aan tegen de milieuvergunning van de noordelijkste turbine, maar het actiecomité vindt dat onvoldoende. Ze kregen bijval van oppositiepartij Vlaams Belang op de gemeenteraad. De andere oppositiepartij, Groen, benadrukte dan weer dat het stadsbestuur erop moet toezien dat de doelstellingen uit het Regionale Ruimtelijke Energiestrategie behaald worden. We gingen ook nog eens de temperatuur meten in Bellegem zelf. Daar leken de inwoners die we aanspraken voorstander te zijn van de windturbines.

Al in juni 2014 diende het bedrijf Yard Energy Development een aanvraag in om drie windmolens met een tiphoogte van oorspronkelijk maximaal 150 meter te plaatsen langs de E403 tussen de landelijke Kortrijkse deelgemeenten Rollegem en Bellegem. Van bij het prille begin van het dossier was er stevig verzet van de omwonenden. Een actiecomité diende toen een collectief bezwaarschrift in, ondertekend door 1156 personen.

Van drie naar vier

Een jaar later kwam Electrabel als partner bij de aanvraag. Het aantal windturbines steeg naar vier en ook de maximale tipgrootte werd verhoogd in de plannen: de vier windturbines zouden voortaan maximaal 185 meter hoog zijn. “Dit gaat echt ons petje te boven”, zei Bernard Goethals van het actiecomité destijds in deze krant. “Het gaat om windmolens die nog eens 45 meter groter uitvallen dan de vier Daltons op Evolis. Bovendien zouden enkele windturbines enorm dicht bij de kernen van Rollegem en Bellegem neergeplant worden.”

Fast forward naar 2025. Na een lange procedureslag kwam er in februari 2025 terug schot in de zaak. Vlaams Minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns keurde de milieuvergunning – waar al even op gewacht werd – voor de vier windturbines goed, onder enkele voorwaarden. Een van de belangrijkste bezwaren bleef dat de toegangsweg naar een windmolen over waardevol agrarisch gebied zou lopen. Minister Brouns benadrukt dat de hinder en milieueffecten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven en dat de turbines voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke ordening.

Beroep tegen noordelijkste turbine

Toch tekent Stad Kortrijk beroep aan tegen de milieuvergunning van de noordelijkste windturbine. Als argumenten gaf schepen van Omgevingsvergunningen Hannelore Vanhoenacker (TBSK) in februari mee dat de balans tussen hernieuwbare energie en de leefbaarheid van de dorpskernen niet gewaarborgd kan worden.

Maar dat verzet van het stadsbestuur vinden de buurtbewoners zelf nog onvoldoende. Net voor de gemeenteraad van 17 maart stonden een klein tiental actievoerders de gemeenteraadsleden op te wachten. Onder andere schepen van Omgevingsvergunningen Hannelore Vanhoenacker, schepen van Natuur en Klimaat Maxim Veys (Vooruit), fractievoorzitter van Vlaams Belang Wouter Vermeersch en raadslid Karel Descheemaeker (Vlaams Belang) gingen in gesprek. Het ging er bij momenten luid aan toe.

De actievoerders in gesprek met enkele gemeenteraadsleden. (Foto KDS) © Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener

De actievoerders waren ook nog aanwezig op de gemeenteraad toen een voorstel tot beslissing van oppositieraadslid Miet Callens (Groen) aan bod kwam. Zij wou de gemeenteraad er vooral op wijzen dat de doelstellingen uit de Regionale Ruimtelijke Energiestrategie voorlopig nog niet gehaald worden. “Daarin staat dat er tegen 2030 15 bijkomende windmolens nodig zijn in de regio Zuid-West-Vlaanderen om aan de energiebehoefte te voldoen, zelfs 50 tegen 2050. Tijdens de vorige legislatuur werd de Kortrijkse Green Deal ondertekend die dat idee mee onderschrijft. Voorlopig zijn we niet op schema. Het stadsbestuur moet meer initiatief gaan nemen om de doelstellingen te halen.” Raadslid Arthur Vandenbulcke (TBSK) benadrukte ook dat het belangrijk is om de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn als stad niet uit het oog te verliezen. Hij richtte zich daarvoor tot schepen Maxim Veys.

Geen draagvlak

Daarna kwam Vlaams Belang-gemeenteraadslid Carmen Ryheul aan het woord. “We vinden het onaanvaardbaar dat de Vlaamse Regering ondanks het massale verzet van meer dan 3.000 omwonenden opnieuw een milieuvergunning toekent voor 4 windturbines van 185 meter in een bijzonder waardevol agrarisch gebied. Hun protest toont aan dat de impact op gezondheid, leefbaarheid en het landschap niet onderschat mag worden. De bewering dat de hinder “tot een aanvaardbaar niveau” beperkt blijft, is een slag in het gezicht van de getroffenen. Dit is geen toekomstvisie, dit is willekeur ten koste van onze gezondheid. Er is totaal géén draagvlak.”

Een applaus van de actievoerders volgde. Voorzitter van de gemeenteraad Vincent Van Quickenborne herinnerde de actievoerders eraan dat ze niet mogen applaudisseren vanuit het publiek. Schepen Hannelore Vanhoenacker reageerde daarna nog: “De Vlaamse richtlijnen zeggen ons dat we de windturbines best in groepen plaatsen, dicht bij snelwegen en bedrijventerreinen. In onze dichtbevolkte regio zijn er veel zaken die dat erg lastig maken: woonwijken, bebouwingsclusters, luchthavens, vleermuizen… Wij zijn trouwens geen vergunningverlenende overheid. De specifieke inplanting kunnen wij dus zelfs niet afdwingen.”

Voorstanders in Bellegem

Wij gingen ten slotte op dinsdagavond nog eens in Bellegem ons licht opsteken om ook de meningen buiten de gemeenteraad aan te horen. Die waren alleszins iets minder scherp. Een inwoner van de Walleweg, iets buiten het Bellegemse centrum, ziet geen graten in de windturbines die voor alle duidelijkheid op zo’n twee kilometer van zijn woning zouden komen. “Kijk, voor mij zal het enkel een invloed hebben op het uitzicht dat ik heb. Hoe meer groene energie, hoe beter”, klinkt het. Iets verder praten we nog met een man die op wandel is. Hij is evenmin gekant tegen de komst van de windturbines: “Er komen volgens mij eigenlijk zelfs nog te weinig windmolens. Iedereen is voor groene energie, tot ze in je tuin komen. Ik snap wel dat je ertegen bent als je er echt naast woont, maar volgens mij zijn er weinig woningen die een directe impact van de slagschaduw zullen hebben.”