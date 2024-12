Marleen Soete maakt na drie jaar haar comeback in schepencollege: “Ik zal veel moeten bijleren”

Marleen Soete legde al voor de derde keer de eed af als schepen van Langemark-Poelkapelle. Met Openbare Werken krijgt ze echter een volledig nieuwe bevoegdheid in haar portefeuille. “Het is evident dat ik heel veel zal moeten bijleren, maar daar sta ik zeker voor open”, verzekert de schepen.

Marleen Soete (59) is al aan haar vierde legislatuur als gemeenteraadslid toe. In 2006 stond ze voor de eerste keer op de CD&V-lijst en werd ze meteen verkozen. Zes jaar later werd ze al tot schepen gebombardeerd, met als bevoegdheden Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Bibliotheek, Toerisme, Feesten en Informatie. In 2018 breide ze een vervolg aan haar mandaat in de coalitie met N-VA, deze keer met de bevoegdheden burgerzaken, sociale zaken en woonzorgcentrum De Boomgaard.

Dubbel gevoel

“Ik heb bij de eerste 2,5 jaar van de vorige legislatuur een dubbel gevoel”, vertelt ze. “Enerzijds hadden we de coronacrisis. Als voorzitter van het Bijzonder Comité kon ik vaststellen hoe moeilijk bepaalde mensen het toen hadden. Bovendien kregen we in deze periode geen vertrouwen van onze coalitiepartner. Anderzijds had ik met het woonzorgcentrum meteen een grote uitdaging. Ik keek ernaar uit om een nieuw gebouw met nieuw dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, maar ook twintig extra kamers te realiseren en zo alle subsidiemiddelen te activeren. Jammer dat het zo lang bleef aanslepen, mede door de coronaperiode, met als gevolg dat alles zo duur werd…”

Toen N-VA in september 2021 uit de coalitie stapte en in zee ging met Vooruit en TOPE8920, kwam er een abrupt einde aan haar schepenmandaat. “Toen de wissel gebeurde, ging ik weer fulltime in het onderwijs aan het werk”, vertelt Marleen, die wiskundelerares is aan de laatstejaars van het IdP in Izegem. “Dat was ook niet evident. De uurroosters waren nog maar net gemaakt en de directeur moest al na twee weken klassen splitsen om mij fulltime tewerk te stellen. Plots moest ik les geven aan een vierde jaar, iets wat ik niet gewoon was. Oppositie voeren, is ook niet echt mijn ding. Ik volgde de dossiers die normaal voor mij bestemd waren goed op en gaf waar nodig bemerkingen.”

“De vele huisbezoeken in de Madonna met Thijs Supply hebben geloond”

Het tij keerde echter na de verkiezingen van 13 oktober. Respect haalde de absolute meerderheid en Marleen Soete haalde na Lieven Vanbelleghem de tweede beste score. “Gestart met 524 stemmen in 2006, 722 in 2012 en 799 in 2018 en nu dus 1.158… We moeten mijn score misschien wat relativeren. Iedereen binnen Respect heeft hoge scores omdat we de mensen motiveerden om alle bolletjes te kleuren. Ik denk vooral dat wij respectvol campagne hebben gevoerd. Mensen hebben geen boodschap aan personen die anderen bruuskeren. Zelf heb ik veel huisbezoeken gedaan in de Madonna met Thijs Supply en dit loonde. Want kijk, nu hebben we twee schepenen in de Madonna.”

Openbare Werken, Onderwijs en BKO

Voor haar derde schepenmandaat krijgt Marleen Soete de bevoegdheden Openbare Werken, Onderwijs en BKO. “Ik ben daar heel tevreden mee. Onderwijs en BKO heb ik al gedaan en Openbare Werken… Men zei in de vorige legislaturen al een paar keer: ‘Marleen, we zien jou niet meteen je laarzen aantrekken’, maar ik kan zeggen dat ik ze nu de laatste weken al meer dan een keer heb moeten aandoen met de werken in mijn straat (Gistelhofstraat, red.). Het is evident dat ik heel veel zal moeten bijleren, maar daar sta ik zeker voor open. Ik kan trouwens terugvallen op mijn collega’s, die in bepaalde zaken heel wat meer ervaring hebben en op het deskundig gemeentepersoneel waar ik het volste vertrouwen in heb.”

Nieuwe uitdagingen

“Er staat heel wat te gebeuren in deze legislatuur en allicht komen er nog nieuwe uitdagingen op ons af, maar ik vind de afwerking van de rioleringswerken, de kinderopvang in Poelkapelle, de realisatie van de fietspaden tussen Poelkapelle en Langemark en langs de Zonnebekestraat, de dorpskernvernieuwing in Sint-Juliaan… allemaal belangrijk. Er is ook de financiële uitdaging om de buitenschoolse kinderopvang te behouden. Maar de mensen vinden het ook belangrijk om tijdens een evenement op een goeie stoel te zitten, dat er aandacht is voor de landbouwwegen, dat onze gemeentelijke gebouwen en infrastructuur goed onderhouden worden en dat de omgeving er proper bij ligt.”