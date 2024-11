Marleen De Soete neemt na 13 jaar afscheid van schepenambt: “Ook een verademing om wat gas terug te nemen”

Na 13 jaar onafgebroken schepen te zijn geweest, wordt Marleen De Soete vanaf december naar de oppositiebanken verwezen. Daar lijkt ze in te berusten, al klinkt ze tegelijk nog altijd strijdvaardig. “David heeft de reus uiteindelijk ook plat gekregen.”

Marleen De Soete (50) betrad het politieke strijdtoneel in 2006 met de groep Democraten-aan-Zee. Al werd ze toen pas als vijfde verkozen, toch werd ze in 2011 naar voren geschoven als vervanger van schepen Stefaan Beirens. Ze erfde diens bevoegdheden toerisme, lokale economie, leefmilieu en markten. In 2012 stapte ze mee in de nieuwe politieke beweging Bewust ‘12, dat met Peter Breemersch de nieuwe burgemeester leverde. “Eerlijk? We behaalden toen een meerderheid van 14 zetels en ik had gedacht dat we met die ploeg voor jaren vertrokken waren. Wat vervolgens gebeurde, had ik nooit voor mogelijk gehouden: in plaats van oplossingen te zoeken, lokte Peter in 2017 een gerechtelijk onderzoek uit tegen vier van zijn eigen schepenen. Marleen Schillewaert en ik werden definitief vrijgesproken, maar wel zeven jaar lang onterecht meegesleurd in dit onderzoek. Dit zorgde er toen ook voor dat zijn ploeg Bewust ‘12 definitief uiteenviel. Rudi Cattrysse, Marleen Schillewaert en Kurt Beirens liepen over naar de lijst van Wilfried Vandaele. Ik heb dit niet gedaan”, aldus De Soete. Zij koos voor een eigen koers en behaalde in 2018 twee zetels met haar eigen lokale politieke partij Vooruit, toen nog geen nationale partij.

Nood aan open debat

In 2018 sloot Vooruit een coalitie met Open & N-VA en werden haar de belangrijke bevoegdheden van openbare werken, mobiliteit, toerisme, lokale economie en markten toegewezen. “Wilfried wist dat ik een bekwame en harde werker was en vlug en veel zou willen verwezenlijken, wat ook gebeurde. Hij is evenwel iemand die geen pluimen kan delen. Die mogen alleen op zijn eigen hoed. Ik heb altijd inhoudelijk proberen te werken, maar Wilfried is iemand die geen tegenspraak duldt. Hoopgevend is dat er zowel bij Lijst Burgemeester als bij Bewust Kiezen heel wat nieuwe en vooral jonge mensen zijn bijgekomen. Hopelijk krijgen zij wel de kans om zich te profileren, want een keizer met alleen maar lakeien, daar zit niemand op te wachten en is niet in het belang van onze gemeente. Ik hoop écht dat er zich eens een nieuwe politieke cultuur doorzet in De Haan. Een open debatcultuur waar ook jonge mensen de kans krijgen om hun mening te geven en actief bij te dragen”, klinkt het.

“Veel gerealiseerd”

Met Vandaele kon ze nog moeilijk door één deur, geeft De Soete toe. “Dat Lijst Burgemeester en Bewust een voorakkoord hadden, vermoedden we al toen de campagne nog liep. Maar goed, da’s het politieke spel.”

Desondanks houdt ze toch vooral een goed gevoel over aan het feit dat ze als schepen 13 jaar lang haar stempel heeft kunnen drukken. “De uitkijktoren in Vosseslag, het Astridpark, het Molenaarshuys met bakkerij, de winterchalets met ijspistes, de vernieuwde infokantoren, Retro Sur Mer… Niemand kan ontkennen dat er in die 13 jaar veel gerealiseerd werd met de nodige creativiteit en durf. Ook deze legislatuur werd een serieuze inhaalbeweging gemaakt inzake openbare werken en mobiliteit en is er een heel nieuwe visie op het gemeentelijk afvalbeleid ontwikkeld, waardoor bijvoorbeeld de eerste ondergrondse afvalstraat in Wenduine nu een feit is. Verder kan ik alleen maar hopen dat toeristische toppers, zoals onze winterchalets met natuurijspistes en Retro Sur Mer, in stand gehouden zullen worden. Dergelijke evenementen zetten De Haan-Wenduine op de kaart en zijn ook nodig voor onze lokale economie.”

Constructief

Dat ze nu op de oppositiebanken belandt, daar heeft De Soete naar eigen zeggen al vrede mee genomen. “Er zal minder tijd in de politiek kruipen, maar daar ben ik eigenlijk niet rouwig om. Het opent andere en nieuwe opportuniteiten. En ik heb tenslotte ook al 27 jaar mijn advocatenpraktijk. Weet je, eigenlijk voelt het ook een beetje als een verademing om wat gas terug te nemen. Die toxische sfeer in het gemeentehuis was mij op den duur ook te veel geworden. Maar ik ben en blijf altijd positief. Kris (Steen, red.) en ik gaan dat goed doen in de oppositie. We willen constructieve oppositie voeren in het belang van onze gemeente. We zijn onze kiezers dat verschuldigd. De voorbije zes jaar voerde Bewust overigens zo goed als géén oppositie. Dat kan kan dus hoe dan ook beter. Tussen die twee grote machtsblokken wordt het wel een beetje David tegen Goliath, maar uiteindelijk heeft die de reus ook plat gekregen”, knipoogt De Soete.

Ze lijkt zich daarmee te schikken in haar rol van underdog, maar zegt tegelijk ook trots te zijn op haar team Samen Voluit. “Bewust Kiezen ging er een zetel op achteruit, wij hielden stand en boekten zelfs vooruitgang. Dat moet je als kleine partij maar doen tegen een burgemeester en ex-burgemeester. Trouwens, in De Haan zijn er procentueel zelfs méér stemmen uitgebracht via een volmacht dan in Ninove. Dat zou onze inwoners toch te denken moeten geven”, klinkt het.

Samen Voluit blijft ook actief. “We blijven opkomen voor positief ondernemerschap en een levendig De Haan-Wenduine. Er zou ook dringend meer aandacht moeten komen voor de stijgende kansarmoede in onze gemeente”, besluit De Soete.