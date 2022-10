Mario Destoop is de nieuwe voorzitter van Open VLD Roeselare

De komende drie jaar wordt Rumbekenaar Mario Destoop (49) de nieuwe afdelingsvoorzitter van de Roeselaarse liberalen. “Een uitdagende en op persoonlijk vlak verrijkende stap”, klinkt het bij de papa van Edward (20) en Irene (17).

Deze geboren en getogen Roeselarenaar is 23 jaar getrouwd met Inge Borry en zaakvoerder van een internationaal transportbedrijf met hoofdkantoor in Zaventem. Zijn middelbaar doorliep hij in het Klein Seminarie om daarna een bachelor transport en logistiek te behalen. “In mijn beperkte vrije tijd vervoeg ik op zaterdag of zondag graag mijn fietsvrienden van Wheels in Action. Een uitgesproken wielertalent ben ik niet”, lacht Mario. “Maar voor een col meer of minder draai ik mijn hand niet om. Al een paar keer beklom ik met succes de Mont Ventoux. Mijn interesse voor politiek is eigenlijk pas op latere leeftijd ontstaan.” De voorbije jaren was Mario ondervoorzitter. Hij wisselt nu van plaats met afscheidnemend voorzitter Maarten Vinckier. “De komende maanden kijk ik er vooral naar uit om ons enthousiast team voor te stellen en Open VLD Roeselare met een gezonde portie ambitie opnieuw wat dichter bij de mensen te brengen.”

Nieuw bestuur

“Half september werd trouwens ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen, met heel wat nieuwe gezichten, veel verschillende leeftijden met diverse beroepen en interesses. Ook Jong VLD stapte mee aan boord. Daarbij focussen we op de gemeenteraadsverkiezingen in de herfst van 2024, waarbij we het feit dat er voor het eerst geen stemplicht meer is, als een extra uitdaging zien. Kiezers en doelgroepen overtuigen en motiveren om te stemmen wordt een doel op zich. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken wat dit voor het politieke landschap zal betekenen. De betrachting van ons gedreven team is om met enige zin voor realisme en dynamisme naar de kiezer toe te stappen en duidelijk te maken waar wij in de toekomst met hen naartoe willen.”

“We willen Open VLD Roeselare opnieuw wat dichter bij de mensen brengen”

De voorzittersfunctie van Open VLD wordt elke drie jaar vacant verklaard. Verder heeft Mario eigenlijk geen politieke ambities. “Mijn job laat het ook niet toe om nationaal te gaan. Omdat ik hier al heel mijn leven woon, wil ik mij vooral lokaal engageren.”

Stimulans

Straks neemt Piet Delrue een schepenambt op zich en wordt Liselot De Decker gemeenteraadsvoorzitter. Ook dat is volgens Mario een bijkomende stimulans. “Het is ruim vijftien jaar geleden dat wij nog mee bestuurd hebben. De ideeën die we voor de pandemie hadden, blijven nog steeds gelden en met de nieuwe functie van Piet kunnen we die voor een stuk tot uitvoer brengen. Onze zichtbaarheid wordt groter. Samen met Liselot en onze jonge groep zullen we ons best doen om Open VLD op de plek te zetten waar die volgens mij thuishoort.”