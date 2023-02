Marie Lammertyn (25) legt de eed af als lid Bijzonder Comité Sociale dienst in Oostkamp

Dinsdag legde Marie Lammertyn (25) de eed af als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Oostkamp. Ze vervangt Nancy Van Compernolle die naar de gemeenteraad is doorgeschoven. Marie is vorige maand ook verkozen als Krak van Oostkamp.

“We zien in haar een aanwinst voor het politieke leven in Oostkamp”, weet burgemeester Jan de Keyser. Voor Marie , die nu al zeer actief is binnen het verenigingsleven in Oostkamp, is dit een nieuwe invulling die haar nauw aan het hart ligt. “Ik heb ja gezegd voor deze functie omdat ik ervan overtuigd ben dat ik via het Bijzonder Comité Sociale Dienst het verschil zal kunnen maken voor Oostkamp. Ik krijg nu ook de kans om mijn eigen sociaal netwerk verder uit te bouwen en te proeven van de politiek op gemeentelijk niveau. Maar ik heb nog geen ambitie om me verkiesbaar te stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We zien wel wat de toekomst mij nog brengt”, zegt Marie Lammertyn. (GST)