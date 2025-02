Marc Vandeburie en Tim Verthé delen voorzitterschap bij CD&V

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van CD&V stond onder meer de voorzittersverkiezing op het programma. Er waren twee kandidaten geïnteresseerd in het voorzitterschap: Marc Vandeburie en Tim Verthé. Beiden besloten het voorzitterschap te delen. Zo wordt, volgens het duo, de mix van ervaring én vernieuwing en verjonging die CD&V Zwevegem toepaste bij de gemeenteraadsverkiezingen nu ook doorgetrokken bij de interne partijwerking. Marc Vandeburie, die al een tijdje voorzitter was, zal zijn ervaring delen met Tim Verthé, die zal zorgen voor vernieuwing en verjonging. Michaël Desmet is voorzitter van Jong CD&V, Hilde Dendauw en Evelyn Decruyenaere van Vrouw en Maatschappij en van de CD&V-Senioren Zwevegem werd Bernard Vandenbulcke voorzitter. (GJZ/foto GJZ)