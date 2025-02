Marc Van Ysacker voor de tweede keer schepen in Staden: “Bezorgdheid om samenleving is mijn politieke motivatie”

Politiek veteraan Marc Van Ysacker werd na de verkiezingen voor de tweede keer schepen. Hij wilde daarbij absoluut sociale zaken als bevoegdheid. Marc vindt dat er deze legislatuur aandacht moet uitgaan naar het samenbrengen van mensen en naar verbondenheid.

Marc Van Ysacker (66) zetelt al ruim 30 jaar onafgebroken in de gemeenteraad. “Ik werd de eerste keer gevraagd voor de politiek op mijn dertigste”, vertelt hij. “Ik ging toen niet in op de vraag omdat ik er bang voor was dat ik de zaken na verloop van tijd met een paardenbril zou gaan bekijken en mijn eigen visie uit het oog zou verliezen. Op dat moment was ik ook al een tijdje medewerker voor De Weekbode. Ik volgde de gemeenteraden en vond dat de CVP onder leiding van toenmalig burgemeester Godfried De Tavernier en later van Josiane Lowie, die Godfried in 1992 opvolgde, een goed beleid voerde.”

“Zes jaar later kreeg ik opnieuw de vraag. CD&V had iemand van ACW-signatuur uit Staden nodig. Dit keer hapte ik wel toe. Ik kom uit een katholiek arbeidersnest en heb eigenlijk altijd CD&V gestemd, alhoewel ik als student behoorlijk wat sympathie had voor Agalev, het latere Groen. Ik ben fan van pater Luc Versteylen, die eigenlijk de grondlegger van Agalev was. Zijn boek Helaba, of de aandacht voor de nulste wereld sprak me enorm aan. Ik heb er indertijd meteen tien exemplaren van gekocht. Dat boek legt de vinger op de wonde van wat er in de wereld allemaal verkeerd gaat.”

30 jaar gemeenteraad

Marc raakte in 1994 meteen verkozen en werd sindsdien bij elke verkiezing opnieuw verkozen. “Vorig jaar zetelde ik exact 30 jaar onafgebroken in de gemeenteraad”, weet Marc.

Na de verkiezingen van 2006 had hij zijn eerste schepenmandaat beet. “Ik had toen gedurende vier jaar mobiliteit en jeugd onder mijn hoede”, herinnert Marc zich. “De laatste twee jaar werden volgemaakt door partijgenoot Rik Gevaert. Rik nam mijn schepenzetel en mijn bevoegdheden over als gevolg van een akkoord dat na de verkiezingen werd afgesloten. Mijn periode als schepen was ook een lastige, moeilijke tijd. Dorine, mijn echtgenote, was terminaal ziek en overleed in 2009. Na de verkiezingen van 2012 raakten we met CD&V in de oppositie verzeild. Ook de volgende bestuursperiode zetelden we in de oppositie, maar eigenlijk heb ik me toen wel gejeund. Ik volgde het schepencollege goed op en heb vaak de lastigaard gespeeld, al gebeurde dat meestal met een kwinkslag. Politiek moet niet altijd bloedserieus zijn.”

“Politiek moet niet altijd bloedserieus zijn”

In oktober kreeg Marc 627 stemmen achter zijn naam, meteen goed voor een schepenambt. Marc kreeg de bevoegdheden zorg (thuiszorg en woonzorgcentrum), welzijn, senioren, gezondheidszorg en armoedebeleid en werd ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Sociale zaken

“Ik wilde heel graag schepen van Sociale Zaken worden”, weet Marc. “Dat was redelijk vlug beklonken aangezien er niemand anders kandidaat was. Indien ik geen schepen van Sociale Zaken had kunnen worden dan was ik ook heel graag voor het voorzitterschap van de gemeenteraad gegaan. Mobiliteit en jeugd, mijn vroegere bevoegdheden als schepen, wou ik liever niet. Mobiliteit vind ik een te rotte bevoegdheid. Je kan voor niemand goed doen. Mensen in een kern willen een zone 30 voor hun deur, terwijl automobilisten er 50 willen rijden. Jeugd deed ik wel graag – ik ben altijd die Chirojongen gebleven – maar ik voel me toch te oud voor die bevoegdheid.”

“Deze legislatuur moet aandacht uitgaan naar de werken in de Roeselarestraat, in de Houthulststraat en naar de rioleringswerken in de Kleine en in de Grote Veldstraat, naar het nieuwe Zonneheem en naar de bouw van een sporthal in Oostnieuwkerke. Wat mijn bevoegdheden betreft staan er geen grote projecten op stapel. Ik wil vooral inzetten op verbondenheid, op mensen samenbrengen. Bezorgdheid om de samenleving is dan ook mijn politieke motivatie. Iedereen zit vandaag op zijn eigen eilandje en je ziet de samenleving serieus verrechtsen. Voorts wil ik de welzijnsraad zien evolueren van een seniorenraad naar een raad waar ook armoedebestrijding en gezondheidsopvoeding aan bod komen.”





Marc Van Ysacker

Privé: Marc Van Ysacker werd op 17 februari 1958 geboren in Roeselare. Hij is de weduwnaar van Dorine Lievens. Samen met Dorine heeft hij een zoon: Roel. Marc is de stiefvader van Arne Vanoplynus.

Studies/loopbaan:Lagere school in de Gemeenteschool in Staden. Vervolgens Wetenschappelijke B aan het Klein Seminarie in Roeselare. Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven.

Marc startte zijn beroepsloopbaan in januari 1984 met een tijdelijke job bij het ACV. Van 31 maart 1984 tot 28 februari 2023 werkte hij als consulent bij de CM.

Vrije tijd: Stripfanaat Marc runt sedert 1987 stripotheek De Striptiest. Voorts fietst hij graag. Marc is aangesloten bij WTC Sportkring in Oostnieuwkerke. Hij is ook voorzitter van Beweging.net Groot-Staden.

