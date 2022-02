Marc Dhondt is nieuwe partijvoorzitter CD&V Blankenberge

CD&V Blankenberge-Uitkerke heeft een nieuwe voorzitter: Marc Dhondt gaat de komende drie jaar de afdeling leiden. “Beleid moet gaan over wat belangrijk is voor onze stad en de inwoners.”

Vorig weekend werden de interne bestuursverkiezingen binnen CD&V Blankenberge-Uitkerke afgesloten. Marc Dhondt werd door de leden verkozen met 94% van de stemmen en mag de komende drie jaar dus de afdeling leiden. Hij neemt de fakkel over van Arnold van Eeghem, die aan het roer stond sinds 2013.

“De voorbije jaren hebben we in het beleid duidelijke keuzes gemaakt rond mobiliteit, vergroening van het straatbeeld, kwaliteitsvolle open ruimte en sfeerbeleving. De komende jaren gaan we met CD&V die standpunten nog meer kracht bijzetten. We zullen blijven hameren op een mentaliteitswijziging op het vlak van de algemene mobiliteit in onze stad”, aldus de kersverse voorzitter.

Weer in meerderheid

Dhondt is gepensioneerd eerste inspecteur van de lokale politie, voormalig voorzitter van het Nationaal Syndicaat van de Belgische politie en sinds 2019 voorzitter van de verkeerscommissie in Blankenberge. In 2012 nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

“Samen met de mandatarissen en lokale partijraadsleden wil ik bij de verkiezingen van ‘24 opnieuw een plaatsje in de meerderheid veroveren. Onze partij wil dan weer garant staan voor een beleid, dat gaat over wat belangrijk is voor onze stad en haar inwoners. Dat was de voorbije jaren ook onze houding”, aldus Dhondt.

Het partijbestuur gelooft alvast in zijn nieuwe voorzitter, en blikt ook nog eens terug op het voorzitterschap van Arnold Van Eeghem. “Hij is er na de vorige verkiezingen in geslaagd om onze partij weer in de meerderheid binnen te loodsen. We verzilverden een schepenambt, hadden twee gemeenteraadsleden en leverden de voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Niemand kon echter vermoeden dat dit maar van korte duur zou zijn en CD&V na drie jaar opnieuw naar de oppositiebanken zou worden verwezen. Een spijtig verhaal na al ons constructieve werk. Dat doet iets met een mens. Voor Arnold is nu de tijd gekomen om de fakkel door te geven en het, in het belang van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wat rustiger aan te doen”, klinkt het.

Zijn opvolger Marc Dhondt wordt gezien als een ‘motivator’ binnen zijn partij. “Hij is iemand die de neuzen in dezelfde richting krijgt en, wars van politiek getouwtrek, in het belang van de burger denkt.”

Dossier Grote Markt

Dhondt zelf beseft dat er als nieuwe voorzitter een belangrijke taak op zijn schouders rust. “Het is uitkijken hoe het verder zal lopen met de nieuwe wisselmeerderheid, maar het ligt alleszins in mijn bedoeling om mee het sinds 2019 afgelegde parcours en de opgestarte dossiers te bewaken. Zo zullen we bijvoorbeeld het geblokkeerde dossier van de Grote Markt zeker niet loslaten.”

(WK)