Marc Dhondt geeft na 10 jaar verkeerscommissie fakkel door: “Wil geen achterdochtige schoonmoeder zijn”

Deze week ging in Blankenberge de nieuw samengestelde verkeers- en mobiliteitscommissie van start.

“Na een periode van chaos onder de nieuwe schepen hoopt CD&V alvast dat er na deze doorstart opnieuw ernstig rekening wordt gehouden met deze adviesraad. Wat we echter blijvend zullen corrigeren, is het verhaal van schepen Patrick De Klerck alsof de vorige samenstelling onwettig zou zijn geweest. Niks is minder waar”, klinkt het in een persbericht dat CD&V vandaag verspreidde.

De oorzaak van het recente gebakkelei in de commissie, was volgens de oppositiepartij het verliezen van een stemming om een eigen partijlid als voorzitter te kunnen aanduiden. “Na zelf administratieve fouten te hebben begaan, moest de schepen uiteindelijk een advocaat aanstellen die de belastingbetaler nog wat extra geld kostte. Dat de nieuwe verkeerscommissie nu, in tegenstelling tot een eerdere poging om een partijlid zonder kennis in de materie tot voorzitter te bombarderen, met Steve De Mulder een onafhankelijk expert als voorzitter krijgt, stemt me tevreden.”

Geen achterdochtige schoonmoeder

“Ik wens hem veel succes en heb vertrouwen in zijn kennis en kunde”, zegt uittredend voorzitter Marc Dhondt. “Voor mezelf heeft het echter geen zin om als voormalig voorzitter verder deel te nemen als een soort achterdochtige schoonmoeder. Daarom geef ik na 10 jaar de fakkel door aan Marc Vanderbrigghe, die jarenlang als commissaris de verkeersdienst van de politiezone Kouter leidde en sinds 2019 als expert in de verkeerscommissie zetelde. Dat het huidige bestuur ervoor kiest om geen rekening te houden met die expertise maar dan wel een derde expert aanstelt zonder enige kennis ter zake, toont nogmaals de willekeur van selecteren aan.” (WK)