Marc Dhondt (71) herverkozen als voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

CD&V Blankenberge-Uitkerke hield zondag een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in de St. Amand. Daar werd ook het resultaat van de lokale voorzittersverkiezing meegedeeld: Marc Dhondt werd met 96,1% van de stemmen herverkozen als voorzitter. “Als gemeenteraadslid zal ik erover waken dat onze partijstandpunten voldoende weerspiegeld worden in het beleid”, klonk het.

Tijdens de nieuwjaarsdrink beloofde CD&V de komende zes jaar zoveel mogelijk van zijn verkiezingsprogramma te trachten realiseren. “We zijn in oktober met een nieuw en verbindend verhaal naar de kiezer getrokken, en daarvoor ook beloond geweest: met een groei van 4,4% waren we de grootste stijger. Onze sterkste score zetten we hier in Uitkerke neer met 22,9%”, aldus lijsttrekker Sandy Buysschaert. Verbinding was de rode draad in zijn nieuwjaarstoespraak. “Verbinden betekent ook dat we elkaar tegemoet zullen moeten komen, want de samenstelling van het nieuwe schepencollege is geen evidentie. Maar perfecte scenario’s bestaan niet in de politiek. Politiek gaat over verantwoordelijkheid nemen, over het werken aan oplossingen en het vinden van compromissen. Een politiek die bruggen bouwt – dat is wat er van ons de komende zes jaar verwacht wordt.”

Buysschaert pleitte voor een bestuur met visie en daadkracht, en liet zich voorzichtig positief uit over de nieuwe ploeg. “We zitten nog in de wittebroodsweken, maar er is al nauw samengewerkt. Met het besef dat niemand exclusief zijn of haar mening door kan drukken, weliswaar. Maar laat ons vooral voor ogen houden dat die combinatie van meningen tot een beter resultaat kan leiden.”

Ook voorzitter Marc Dhondt nam het woord. Hij werd op de digitale stemming met 96,1% van de stemmen herverkozen. “De periode tussen de verkiezingsuitslag en de totstandkoming van de huidige coalitie was een echte rollercoaster. We mogen zelfs spreken van een ware uitputtingsslag: in het belang van onze inwoners zijn wij uren, dagen, ja zelfs weken aan de onderhandelingstafel blijven zitten. Toegegeven, wij hadden minstens twee CD&V-schepenen verwacht in het college, maar we hebben een fantastisch resultaat neergezet en zijn van vier naar vijf zetels gegaan. Kortom, de weg naar 2030 ligt open. Ons verhaal is bijlange nog niet af.” In de komende jaren wil Dhondt zich focussen op het begeleiden en ondersteunen van nieuwe leden binnen de partij. “We willen onze verkiezingsoverwinning van 13 oktober omzetten in verdere groei richting 2030”, aldus Dhondt.

Naast Dhondt werd ook Dorothy Marrannes – unaniem zelfs – herverkozen als seniorenvoorzitter. “Gezien de demografische evolutie, waarbij onze badstad een sterke vergrijzing kent, benadrukken we het belang van voldoende beleidsaandacht voor onze senioren. Ondersteuning van seniorenverenigingen als buffer tegen vereenzaming, wordt hierbij een speerpunt. In haar rol binnen de steselijke seniorenadviesraad zal Dorothy zich de komende jaren voluit inzetten om de belangen van deze leeftijdsgroep te verdedigen”, klonk het nog.