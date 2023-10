Manu Desutter (84), voorganger van Lippens, niet mals voor Piet De Groote: “Hij luistert te weinig naar de mensen met een andere mening”

“Het dossier van het gemeentelijk onderwijs zou onder mij of Leopold Lippens nooit zo problematisch uitgedraaid zijn. Piet De Groote heeft te vaak zijn eigen wil doorgedreven en dat kon niet blijven duren.” Aan het woord is Manu Desutter (84), burgemeester van Knokke-Heist van 1973 tot 1979 en meteen ook de voorganger van de iconische Leopold Lippens. We spraken met hem over de politieke malaise in de badstad.

Desutter kan terugblikken op een rijkgevulde politieke carrière bij de CVP. In 1964 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid van Heist en in 1967 tot schepen van de gemeente. Hij bleef deze functie uitoefenen, ook na de fusie met Knokke, tot in 1973. In dat jaar werd hij burgemeester van Knokke-Heist en droeg hij de sjerp tot in 1979. Tijdens de legislatuur van 1983 tot 1989 was hij nog eens schepen. Tussen 1977 en 1991 zetelde de christendemocraat in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Brugge. Uiteindelijk werd hij ook in de Senaat verkozen als provinciaal senator voor West-Vlaanderen waar hij tot 1995 actief was.

Zelf opstappen

De voorganger van Graaf Leopold Lippens volgt het politieke reilen en zeilen in zijn thuisbasis nog steeds op de voet. “Op 1 oktober zei ik luidop dat De Groote beter zou aftreden. Als al zijn schepenen en raadsleden hem niet meer steunden, kon hij toch niet meer verder. Ook aan schepen Kris Demeyere had ik een tijdje geleden dezelfde raad gegeven, want die garagekwestie en de audit zouden hem toch blijven achtervolgen. Er is ook nog iets anders in het leven dan politiek.”

Desutter denkt niet dat er verdeeldheid is binnen de partij Gemeentebelangen. “Ik denk dat er een grote eensgezindheid is binnen die groep. Er zijn de laatste jaren ook een aantal jongere mensen in het schepencollege bijgekomen die zeker een meerwaarde zijn voor de lokale politiek. Had Gemeentebelangen mij moeten vragen om hun open brief te ondertekenen, dan zou ik dat zeker gedaan hebben. Het is misschien een goed moment om naar de verkiezingen te trekken onder een nieuwe partijnaam die de samenhang tussen alle mandatarissen symboliseert.”

Blijvende littekens

Hoe verklaart hij het falen van De Groote als burgemeester? “De Groote is een advocaat. Hij is koppig en wil altijd gelijk halen. Hij heeft teveel zijn eigen wil willen doordringen. En hij luistert te weinig naar de mensen met een andere mening. Ik weet dat er een schepen uitgescholden werd en dat laat blijvende littekens na. De verkoop van het gemeentelijk onderwijs illustreerde pijnlijk de malaise die al een tijdje aan de gang was. Leopold Lippens was baas in Knokke-Heist, maar hij luisterde wel naar zijn mensen. Dat onderwijsdossier zou onder mij of Leopold nooit zo uitgedraaid zijn. Tijdens de gemeenteraad streefden wij zo veel als mogelijk naar eenparigheid.”

De CD&V-politicus denkt niet dat er nog een grote politieke toekomst weggelegd is voor De Groote. “Ik geloof helemaal niet in de slaagkansen van de nieuwe partij die hij zou oprichten. Ik denk dat dit een eerste reactie is, maar ik zou hem dat echt afraden om te doen. Met welk programma zal hij voor de dag komen? Dat kan alleen maar voor nog meer verdeeldheid zorgen binnen de gemeente waar men 50 jaar stabiliteit gekend heeft.”

Valéry Lippens

De jongste dagen circuleert ook de naam van Valéry Lippens. Volgens sommigen zou de zoon van Graaf Leopold Lippens misschien in de voetsporen van zijn vader treden. “Door de huidige omstandigheden wordt die man daarin geduwd. Ik kan niet in zijn naam beslissen, maar ik vermoed niet dat hij politieke ambities heeft. Ik begrijp dat hij tussenbeide kwam uit respect voor zijn vader. Maar ik zie hem niet meteen op een politieke lijst. Vergeet niet dat hij een kunstenaar is”, besluit Desutter. (FVDB)