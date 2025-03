Maldegem vraagt verduidelijking aan Defensie over militair kwartier in Aalter

Burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) van Maldegem roept Defensie op om snel duidelijkheid te scheppen over de plannen voor een militair kwartier in Aalter. Hoewel de nieuwe kazerne volledig op het grondgebied van Aalter zou liggen, maakt De Ceuninck zich zorgen over de mogelijke impact op Maldegem.

Impact moeilijk in te schatten

“Wij zijn als gemeente op geen enkele manier betrokken in dat dossier,” benadrukt hij. “We hebben formeel noch informeel contact gehad met Defensie, en het is ook ons grondgebied niet. Maar we hebben wel veel vragen.”

De burgemeester wijst erop dat het onduidelijk blijft wat Defensie precies van plan is. Oorspronkelijk werd gesproken over een kazerne gericht op cyberveiligheid met ongeveer 400 personeelsleden, maar nu circuleren cijfers tot 1.000 mensen en een bredere militaire functie. “Dat is natuurlijk een ander verhaal. Wat zal Defensie daar precies doen? Zolang we dat niet weten, is het moeilijk om in onze gemeente de impact in te schatten.”

Hij benadrukt dat mobiliteit vooral een kwestie is voor Aalter en Knesselare, maar dat er ook vragen rijzen over de invloed op natuurgebieden en lokale vliegclubs. “We zitten daar met twee actieve vliegclubs, die ongetwijfeld vragen hebben over hun toekomst. Wat betekent dit voor hun activiteiten?”

Geen tegenstander

De Ceuninck stelt zich niet principieel tegen de komst van de kazerne op, maar wil meer informatie: “Ik heb nooit gelobbyd voor een kazerne, maar ik ben er ook niet tegen. Het hoeft geen drama te zijn voor onze gemeente, integendeel. Maar zonder duidelijke informatie blijft het koffiedik kijken.”

Hij herhaalt zijn oproep tot transparantie: “Het zou goed zijn als Defensie snel aangeeft wat de concrete plannen zijn. Mijn inwoners hebben recht om te weten waar ze aan toe zijn.”