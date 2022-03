‘Madammen van de Zorg’ moeten CD&V naar meerderheid leiden in 2024: “Willen er zijn voor de kwetsbaren”

BIO MIA

Mia Cattebeke (65) is getrouwd met Rudi Bijnens en woont in Heule. Ze is de mama van Stijn & Lynn en van Steven & Stefan en de mama van Warre. Ze is directeur van MFC De Hoge Kouter in Kortrijk. Haar werk is meteen ook haar hobby. Ze is actief bij Beweging.net, waar haar roots liggen. Ze is ook raadslid in de oc-raad van OC De Vonke in Heule. Mia zetelt ook in verschillende raden van bestuur van zorginstellingen.

Mia zorgt graag voor haar zus die een beperking heeft en houdt van reizen met ‘Den Trimard’, een mobilhome.

Mia trad in 2019 toe tot de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

Siska Buysschaert is getrouwd met Jos Leplae en de mama van Elke & Jeroen, Jonas & Sylvie en Elias & Zoë. Ze is de mammie van Manon, Amélie, Thibaut, Renee, Céleste, Elodie. Het zevende kleinkindje is op komst. (ED)