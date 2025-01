Maarten Claeys is nieuwe schepen in Nieuwpoort: “Verbinden en conflicten niet op de spits drijven”

Met 643 voorkeurstemmen verzekerde Maarten Claeys (41) zich van een plaats in het schepencollege van Nieuwpoort. Als derde meeste stemmen op de CD&V-lijst maakt hij zijn debuut als schepen en neemt hij de bevoegdheden Landbouw, Milieu en Klimaat, en Digitalisering op zich.

Na zijn studies politieke wetenschappen volgde Maarten Claeys hij op aanraden van wijlen burgemeester Crabbe een stage in het Europees Parlement. “Roland Crabbe had indertijd een goede band met Wilfried Martens die voorzitter van de Europese Volkspartij was. Door burgemeester Crabbe ben ik dan ook bij CD&V Nieuwpoort terechtgekomen. Nu ben ik meer dan tien jaar actief in zowel Nieuwpoort als op het Europees niveau. Beide lieten me toe een stevig netwerk uit te bouwen op alle politieke niveaus. Dit is nodig om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor Nieuwpoort. Onze stad heeft nog heel wat potentieel en dit wil ik met het nieuwe team benutten.”

Windsurfen

“Wat mijn grootste passie is? Mijn gezin, politiek en windsurfen. Ik heb een dochter van zes. Dit is een mooie leeftijd omdat kinderen op deze leeftijd zeer leergierig zijn. Ik geniet enorm van de gesprekken met haar. Politiek is ook een passie als dit ingevuld wordt als beleid. Het begint met luisteren, de situatie te analyseren en te bekijken hoe je bepaalde situaties in positieve zin kunt veranderen.” Een andere passie is windsurfen. “De sport geeft me de mogelijkheid om te deconnecteren en je gsm en andere communicatiemiddelen even uit te schakelen. Zo behoud ik mijn mentale frisheid.”

Zijn grootste drijfveer in het leven is nieuwsgierigheid. “Als iemand gepassioneerd is door iets, triggert mij dat snel om verder op te zoeken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik snel een boek zal lezen of extra cursussen volg. Verder stel ik zaken snel in vraag. Of kijk ik graag wie of wat nu eigenlijk in iets het beste is. Zo kreeg ik de bevoegdheid digitalisering en zocht ik snel op welke stad in Europa hierin het verste staat en hoe digitale dienstverlening ook voor oudere mensen toegankelijk kan gemaakt worden. Het antwoord is Talinn, de hoofdstad van Estland. Het lijkt me altijd leuk om grenzen te verleggen,” vertelt Maarten.

Zwerfvuil bestrijden

“Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat je moet verbinden om als stad/maatschappij vooruit te gaan. Verbinden zonder conflicten op de spits te drijven. Ik besef dat media bijvoorbeeld mijn twee bevoegdheden landbouw en milieu vaak tegenover elkaar zetten. Maar er zijn veel raakpunten. Zowel milieuverenigingen als landbouworganisaties strijden tegen zwerfvuil. Een weggegooid blik in de wei, kan een drama zijn als dit verhakseld in de maag van een koe komt. Er zijn onderwerpen en invalshoeken genoeg om daadwerkelijk ook te verbinden.”

Op zijn bucket list staan heel wat zaken die de inwoner opnieuw centraal stelt in onze stad. “Een digitaal meld- en infopunt is een prioriteit. Dit houdt in dat de burger bij elke vraag de opvolging kan zien. Zo weet hij wat er met zijn vraag gebeurt en indien nodig wanneer er actie wordt ondernomen. Dit kan gaan van een melding van een beschadigd trottoir tot een subsidie-aanvraag voor een vereniging. Maar steeds moet de burger binnen een redelijke termijn een antwoord krijgen”, aldus Maarten. “Ook vanuit het bestuur kunnen we veel meer ons beleid bekend maken. Vele inwoners zijn geïnteresseerd wanneer de brandweerkazerne er komt of hoe het dossier in elkaar zit. In andere steden zijn zo’n zaken gedigitaliseerd en kan je dit opvolgen. We moeten hier dringend stappen vooruit zetten. Transparantie creëert begrip en betrokkenheid van de burger.”

Ook op het gebied van milieu heeft hij concrete ideeën. “Wat milieu- en afvalbeleid betreft zijn er reeds heel wat stappen genomen. Ons containerpark is een van de beste en meest toegankelijke van de streek. Verder denk ik dat we nog harder kunnen inzetten op het bestrijden van sluikstorten. Hogere boetes die ook effectief worden uitgeschreven zijn geen taboe voor mij. Ook wil ik het milieubeleid uitwerken met de Nieuwpoortse milieuraad. De betrokkenheid echt verhogen.”

“Hogere boetes tegen sluikstorten zijn voor mij geen taboe”

Voor landbouw ligt zijn focus op waterbeheer en het promoten van lokale producten. “Samen met de landbouwraad wil ik kijken waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Een consequent waterbeheer zal hier ook deel vanuit maken. Verder moeten we onze landbouwers ook steunen op alle beleidsvlakken. We kunnen zien of er mogelijkheden zijn om lokale producten meer te vermarkten in onze eigen restaurants.”

Duidelijke regelgeving

Op langere termijn wil hij vooral dat de Nieuwpoortenaar zich weer centraal voelt staan. “Dat gaat zowel over het woonbeleid als over het parkeerbeleid. Hiervoor moeten we duidelijke en eenvoudige regels opstellen en ze vooral ook handhaven. Het debat over de vakantiewoningen en het debat over het parkeerbeleid mogen we niet uit de weg gaan. We zijn een toeristische stad en dat moet zeker zo blijven. Maar er is nood aan een duidelijke regelgeving die opgevolgd moet worden”, besluit Maarten Claeys.