Maakt Dominique Dehaene comeback in de politiek? “Nooit gezegd dat mijn afscheid definitief was”

Dominique Dehaene (46) heeft zich aangesloten bij CD&V Heuvelland. Hij nam deel aan een eerste vergadering in aanloop naar de verkiezingen van 2024. “Maar het is voorbarig om daaruit de conclusie te trekken dat ik ook kandidaat ben om op de lijst te staan.”

Dominique Dehaene woont sinds twee jaar in Dranouter. “In de schoonste hoek van Heuvelland en in het laatste huis van het dorp. Het is er zalig wonen in een zeer stille en rustige omgeving”, vertelt Dominique, die de politieke microbe meekreeg van thuis. Vader Luc, inmiddels 72 jaar, kende een politieke loopbaan van 24 jaar en was burgemeester van Ieper.

Niet beloond

Dominique nam in Ieper deel aan de lokale verkiezingen in 2006 en raakte ook verkozen, maar hij kon niet zetelen omdat zijn vader burgemeester bleef. In 2012 schopte Dominique het tot in het schepencollege. Ook op nationaal vlak scoorde Dominique zeer goed. “Maar door omstandigheden werd ik daarvoor niet beloond.”

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 gaf hij aan uit de politiek te stappen. “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn geluk niet zou laten afhangen van de politiek. Ik blik terug op heel wat mooie realisaties in Ieper en heb de banden met de stad zeker niet doorgeknipt.”

Meteen een klik

Maar ondertussen is Dominique dus inwoner van Heuvelland geworden. En daar engageert hij zich nu ook voor de plaatselijke CD&V-afdeling. “Toen ik de eerste keer samen zat met voorzitter Nathan Duhayon en fractieleider Geert Debergh voelde ik meteen die klik. Was die er niet geweest, dan was ik nooit naar de eerste bijeenkomst gegaan. Ook daar ontmoette ik een dynamische en sympathieke groep mensen die zich willen inzetten voor de gemeenschap.”

“Toen ik in Ieper afscheid nam, heb ik nooit gezegd dat ik nooit meer aan politiek zou doen”

Op dit moment denkt Dominique mee aan de strategie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 aan te pakken. “Het worden bijzondere verkiezingen, zeker omdat er geen opkomstplicht meer zal zijn. We zullen dus in de eerste plaats moeten nadenken hoe we de mensen toch kunnen overtuigen om te gaan stemmen. Toen ik campagne voerde, was dat nog met de klassieke aanplakborden. Maar dat is niet meer van deze tijd, zeker? Ik heb mijn houten borden trouwens niet meer. Ik heb die afgestaan aan mijn neef, toen die met politiek begon.”

Comeback

“Maar ik zie hier in Heuvelland toch nog zeer veel mensen naar de stembus trekken. Zeker in een gemeente met sterke dorpskernen leeft de lokale politiek nog zeer sterk.”

Of Dominique volgend jaar ook effectief op de verkiezingslijst zal staan, blijft voorlopig een open vraag. “Er zullen 19 kandidaten gevonden moeten worden. Die kunnen uit de bestuursploeg van CD&V Heuvelland komen, maar het kunnen ook mensen van daarbuiten zijn. Toen ik mijn afscheid aankondigde in Ieper, heb ik nooit gezegd dat ik nooit meer aan politiek zou doen. Het is echter op dit moment nog te vroeg om over een politieke comeback te praten. Ook in het gezin is dat gesprek nog niet aan de orde en ook met mijn vader sprak ik daar nog niet echt over. Net als in de aanloop naar de Ieperse verkiezingen verwacht ik wel zijn reactie. Hij is en blijft een bezorgde ouder en zal mij wijzen op de vele politieke valkuilen.”

Niet alleen Dominique Dehaene vervoegde de rangen van CD&V Heuvelland, ook André Mingneau uit Loker deed dat. “We kennen elkaar uit de nationale politiek en vinden elkaar nu lokaal terug.”