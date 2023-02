Maaike De Vreese, lijsttrekker N-VA: “We willen vanaf 2025 mee besturen in Brugge”

“We willen vanaf 2025 mee Brugge besturen, ik mis ambitie bij het huidige stadsbestuur. Ook al heeft deze coalitie al vele van onze ideeën overgenomen”, zegt Maaike De Vreese. Het Vlaams parlementslid trekt in oktober 2024 de N-VA-lijst bij de lokale kiesstrijd.

Niet Nele Caus, noch Pol Van Den Driessche, noch Geert Van Tieghem voeren de N-VA-lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het lokaal partijbestuur koos voor Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (38), die niet eens in de gemeenteraad zetelt.

Criminologe

Voor deze criminologe, een oud-leerlinge van het Sint-Andreasinstituut, in 2019 parlementslid werd, was zij attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken en actief op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Maaike woont in Sint-Michiels, is gehuwd met grafisch ontwerper Nick Slembrouck en heeft twee kinderen: Ina (9) en Wout (5).

U komt niet uit een politiek nest. Vanwaar de drijfveer om aan politiek te doen?

Maaike: “Mama Ann Van Acker geen familie van de socialistische burgemeester is kinderverzorgster bij de Stad. Papa Renild De Vreese was leraar economie in Ter Groene Poorte.”

“Toen ik werkte voor de Dienst Vreemdelingenzaken zag ik op het terrein wat er allemaal misliep. Hetgeen mij bijvoorbeeld frustreerde, was dat flagrante misdrijven door vreemdelingen geen gevolgen hadden voor hun verblijfsstatuut. Ik vond altijd al dat wie hier te gast is en criminele feiten pleegt, hier geen plaats heeft.”

“Het lokaal partijbestur heeft mij unaniem tot lijsttrekker verkozen”

“Ik wou mijn ervaring omzetten in beleidswerk en solliciteerde daarom voor een job op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken in 2014. Ik zie politiek als een middel om onze maatschappij richting te geven en dingen te veranderen.”

U hebt geen politieke ervaring op lokaal vlak. Is dat een grote handicap?

Maaike: “Het is inderdaad de eerste keer dat ik voor de lokale verkiezingen opkom en ik mik direct zeer hoog. Op het kabinet van Theo Francken en als Vlaams parlementslid heb ik al veel ervaring in het onderhandelen opgedaan. De voorbije jaren heb ik van heel nabij de werking van onze N-VA-fractie in de gemeenteraad opgevolgd. Ik ben er klaar voor …”

Was u de enige kandidate om de N-VA lijst te trekken? Ongetwijfeld hadden Nele Caus, Pol Van Den Driessche en Geert Van Tieghem ook die ambitie …

Maaike: “Ons lokaal partijbestuur heeft mij unaniem tot lijsttrekker verkozen. Na een proces, waarin voorzitter Joël Boussemaere een belangrijke rol vertolkt heeft. Hij heeft met meerdere bestuursleden gepraat, er was een consensus over het lijsttrekkerschap. Ik heb heel dankbaar deze kans aanvaard. Door mij naar voor te schuiven, zet N-VA in op verjonging en vervrouwelijking.”

U geniet weinig bekendheid bij de modale Bruggeling. Zal dat uw partij parten spelen?

Maaike: “De Bruggelingen die in politiek geïnteresseerd zijn, kennen mij wel, hoor! Getuige hiervan is het feit dat mijn mailbox vorig weekend volliep met felicitaties toen op onze nieuwjaarsreceptie het nieuws gelanceerd werd dat ik de lijst mag trekken. Als tweede op de Vlaamse lijst in 2019 behaalde ik 14.880 voorkeursstemmen. Maar er is inderdaad nog werk aan de winkel. Ik ben een harde werker, ik ga er 100 procent voor. De Bruggelingen zullen nog veel van mij horen.”

In 2012 had N-VA nog tien zitjes in de gemeenteraad, dat werd in 2018 gehalveerd. Wat is de ambitie van N-VA voor 2024?

Maaike: “We willen opnieuw tien zitjes én Brugge mee besturen! De voorbije jaren heeft het huidige stadsbestuur al veel van onze voorstellen uitgevoerd. Ideeën vanuit de oppositie die eerst op verzet stootten, maar maanden of jaren later toch uitgevoerd werden. Ik denk aan de verhuis van het Huis van de Bruggeling naar het Minnewater en aan het voorstel om tijdens de zomer in open lucht te mogen huwen.”

Wat zijn voor N-VA de Brugse prioriteiten? Wat moet er anders en beter in Brugge?

Maaike: “Samen met mijn Kortrijkse collega Axel Ronse, die ook Vlaams parlementslid is, heb ik al 99 bedrijven bezocht in West-Vlaanderen. Ik zag een bruisend ondernemerschap, een dynamiek die ik mis in het Brugse beleid. Met N-VA willen we een nieuw verhaal voor de provinciehoofdstad schrijven.”

“Brugge moet meer energie uitstralen”

“Brugge moet op het vlak van economie meer energie uitstralen. Met een sterke haven als energiehub, het aantrekken van innovatieve bedrijven en het stoppen van de leegloop en braindrain. Kortom: Brugge moet leven! Met als regel: wat goed is voor de Bruggeling, is ook goed voor de toerist. En niet de omgekeerde weg, zoals die nu vaak genomen wordt.”

Uw Kortrijkse partijgenoot Axel Ronse is boos, omdat Brugge ook kandidaat is om Europese Culturele Hoofdstad te worden.

Maaike: “Als een ambitieuze Kortrijkse schepen jaren geleden aan Brugge vraagt om samen de handschoen op te nemen en de krachten te bundelen, maar geen gehoor krijgt, begrijp ik zijn boosheid. De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw lieten de boel slabakken en stellen Brugge nu last minute toch kandidaat. Ik heb de indruk dat dit eerder een Brugse pr-stunt is. Begrijp mij niet verkeerd: Brugge is op cultureel vlak het neusje van de zalm en ik steun de Brugse kandidatuur. Maar het huidige Brugs stadsbestuur heeft dit fout aangepakt. We mogen niet bang zijn om samen te werken met Kortrijk.”

“De kandidatuur van Brugge om opnieuw Europese Culturele Hoofdstad te worden lijkt mij een pr-stunt”

Veiligheid en een harde aanpak van geweld en drugs zijn uw stokpaardjes. Waarin ligt het verschil met het Vlaams Belang, dat momenteel meer verkozenen heeft in de Brugse gemeenteraad en ter rechterzijde uw grote concurrent wordt?

Maaike: “Voorzien in een veilige samenleving is een kerntaak van het lokaal bestuur. Wij zijn strikt als het over illegale migratie gaat maar gaan voor een inclusieve, warme samenleving. Waar VB voor staat, moet je hen vragen!”