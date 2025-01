“Luisteren naar de mensen vind ik het allerbelangrijkste”: Stephanie Demeyer is schepen van onder meer Burgerzaken en Groenbeleid

Met een frisse blik en duidelijke ambities begint Stephanie Demeyer aan haar mandaat als schepen van Burgerzaken, Deelgemeenten, Groenbeleid en Senioren. Na jarenlange inzet als gemeenteraadslid en ervaring in de zorgsector, wil ze nu haar stempel drukken op belangrijke beleidsdomeinen. Van een sterk seniorenbeleid en verbeteringen in de deelgemeenten tot een grotere focus op digitalisering en vrijwilligerswerk.

Je hebt eigenlijk al drie jaar ervaring als schepen. Hoe neem je die expertise mee voor de komende zes jaar?

“Tijdens de vorige legislatuur heb ik een stap opzij moeten zetten omdat Vincent Van Quickenborne terugkeerde als burgemeester van Kortrijk. Toch ben ik als gemeenteraadslid blijven werken en me blijven inzetten voor de stad. Het is positief dat ik al eerder in deze positie heb gezeten; die ervaring neem ik zeker mee. Ik geniet echt van politiek, vooral van het contact met mensen en naar hen luisteren. Dat is voor mij het mooiste aan politiek: werken aan een betere stad, samen met en voor de inwoners.”

Je verzamelde 2.352 voorkeurstemmen deze verkiezingen. Dat is toch ook een teken van vertrouwen van de kiezer?

“Inderdaad, zowel in de deelgemeenten als in het centrum ben ik, zowel tijdens als vóór de campagne, naar de mensen gegaan om naar hun zorgen en wensen te luisteren. Ik ben dan ook erg dankbaar voor mijn schepenfunctie deze legislatuur. De inwoners weten dat ik écht tussen het volk sta. Ik hecht veel belang aan transparantie en doe mijn best om geen valse beloften te maken. Momenteel blijf ik wel met beide voeten op de grond. Eerst grondig evalueren en pas dan beloftes maken.”

Wat zijn je eerste prioriteiten nu je opnieuw schepen bent?

“Ik ben de allereerste schepen van Senioren. Tot aan mijn eedaflegging op 6 december 2024 heb ik als verpleegkundige gewerkt in het Heilig Hart. Daarom ben ik blij met die nieuwe bevoegdheid. Kortrijk telt een grote groep 65-plussers, zo’n 17.500 mensen, en die groep wordt ook alsmaar groter. Het is tijd dat we een beleid ontwikkelen dat specifiek op hen gericht is.”

Je hecht dus veel waarde aan een beter beleid voor senioren. Hoe wil je dit concretiseren?

“Het doel is om senioren meer te betrekken en hen letterlijk en figuurlijk uit hun kot te lokken. Als geëngageerd iemand luister ik graag naar de mensen, want dat vind ik essentieel. De komende tijd wil ik rondgaan bij verenigingen en alle 65-plussers bevragen. Op die manier krijg ik een duidelijk beeld van hun noden, zodat we daarop kunnen inspelen en de stad aantrekkelijker en toegankelijker maken voor deze doelgroep.”

“Ik hecht veel belang aan transparantie en doe mijn best om geen valse beloften te maken”

“Er zijn nog heel veel actieve senioren in onze stad die nog in de fleur van hun leven zijn, die letten op de kleinkinderen, die naar de markt gaan… We moeten hen een groter aanbod geven. Ik denk aan een gerichte programmatie op Sinksen, of een middagoptreden voorafgaand aan de Zomermarktjes.”

Wat zijn de prioriteiten voor de deelgemeenten en burgerzaken?

“De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in Aalbeke en Bissegem. Deze legislatuur is het de bedoeling om de werken in Bissegem volledig af te ronden. Ook de dorpskern van Rollegem krijgt deze legislatuur een grondige opknapbeurt. We hebben dus concrete plannen om onze deelgemeenten sterker te betrekken bij het beleid. Daarnaast willen we ook op het vlak van burgerzaken stappen vooruit zetten door te digitaliseren. Denk aan digitale geboorte- en huwelijksaangiften. Zo maken we het onze inwoners een stuk gemakkelijker. Ook het groen in onze deelgemeenten verdient extra aandacht. Daar willen we stevig in investeren. Het centrum van Kortrijk is al sterk vergroend, maar het is belangrijk om die lijn door te trekken naar de deelgemeenten.”

Je zet je ook sterk in voor vrijwilligers in de stad. Hoe wil je hen beter ondersteunen?

“Ik zet me sterk in voor het vrijwilligersbeleid in Kortrijk. Voor de werking van onze stad kunnen we rekenen op de inzet van meer dan duizend stadsvrijwilligers, en we hebben de afgelopen jaren een solide structuur opgezet om hen te ondersteunen. Nu richten we ons op de specifieke noden van de organisaties die werken met vrijwilligers. Een van onze plannen is het opzetten van een digitaal vrijwilligersplatform, waarmee we organisaties en vrijwilligers makkelijker met elkaar kunnen verbinden en zo de samenwerking efficiënter maken.”

Waar zal Kortrijk over zes jaar staan?

“Kortrijk is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. We hebben ons ontwikkeld tot een groene en toegankelijke stad, waar altijd wel iets te doen is, bijna elk weekend weer. Bovendien blijven we groeien: op 1 januari telden we 81.000 Kortrijkzanen, duizend meer dan vorig jaar. Met de vooruitzichten dat we over zes jaar de kaap van 85.000 inwoners zullen halen, hebben we heel wat om naar uit te kijken. Het toont aan dat Kortrijk op de goede weg is en klaar is voor de toekomst.”