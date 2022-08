Ludieke actie CD&V herdenkt sluiting voormalig zwembad in Gistel

De afbraakwerken van het oude Gistelse zwembad gingen deze week van start. Er komt een uitbreiding van de aanpalende cultuur- en gemeenschapsdiensten in de plaats. Oppositiepartij CD&V hield een ludieke actie om de sluiting en sloop onder de aandacht te brengen.

Eind juni vorig jaar sloot stedelijk zwembad Zomerloos definitief haar deuren, nu gingen de afbraakwerken van start. De werkzaamheden startten binnenin, de komende tijd zullen kraan- en graafmachines de vleugel neerhalen. In de plaats komt een nieuwe gemeenschapszaal, moderne foyer, ruimte voor de muziekschool en een toeristisch onthaal.

De sluiting van het bad willen ze bij oppositiepartij CD&V herdenken met een ludieke actie: een zwemles op het droge. Uitgedost met kleurrijke slingers, zwembroeken en opblaasbootjes kwamen enkele tientallen personen bijeen.

Unieke activiteit

“De beslissing om het zwembad te sluiten kwam namelijk in geen enkel verkiezingsprogramma naar voor. Het zwembad kon gerust nog enkele jaren verder met de uitgevoerde investeringen tijdens de vorige legislatuur”, meent lokaal CD&V-voorzitter Nicolas Dehaemers.

“Met onze actie willen we een laatste keer aantonen dat de beslissing van het stadsbestuur fout is. Kijk, de sluiting van het zwembad is een groot verlies. Zowat elke Gistelnaar heeft er leren zwemmen, heel wat scholen konden er terecht voor betaalbare zwemlessen, voor heel wat (groot)ouders was een avondje zwemmen met kinderen een unieke activiteit.”

(TVA/ foto PM)