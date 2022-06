Lothar Feys (N-VA) stopt als schepen en verlaat actieve politiek

Eind augustus legt Izegems N-VA-schepen Feys zijn mandaat neer en verlaat hij de actieve politiek. Na ruim zes jaar als N-VA-schepen, bevoegd voor onder andere Sport en Jeugd, kiest Lothar een ander pad.

“Er doet zich een professionele opportuniteit voor die ik na lang nadenken niet mag laten liggen. De andere kant van de medaille is helaas wel dat er mij vanaf september te weinig tijd zal resten om op een degelijke manier mijn bevoegdheden als schepen uit te oefenen. Daarom voel ik mij genoodzaakt mijn mandaat terug te geven aan de partij. De Izegemnaars verdienen een schepen die zich honderd procent kan inzetten en dat zal mij jammer genoeg niet meer lukken”, benadrukt Feys.

Eind deze maand duidt het partijbestuur van N-VA een opvolger aan die vanaf september aan de slag gaat als nieuwe schepen. “Die timing zit goed. Lothar kan met zijn ervaring onder andere nog de zomerkampen mee opvolgen en de nieuw aangeduide schepen kan al een zomer in de luwte meelopen om nadien een frisse start te hebben bij de het begin van het politieke jaar in september”, aldus Izegems N-VA-voorzitter Hein Depoorter.

Burgemeester Bert Maertens: “Het vertrek van Lothar als schepen is voor onze ploeg zeker een spijtige zaak, al begrijp ik zijn persoonlijke overweging uiteraard zeer goed. Lothar is iemand met steeds een uitgesproken mening, die ook complexe dossiers perfect beheerst. Met talrijke ideeën en voorstellen heeft Lothar de afgelopen jaren een belangrijke impact gehad op de beleidskeuzes van het stadsbestuur. Dat gaan we heel zeker missen, ook al kunnen we de volgende jaren nog enkele van die concrete voorstellen realiseren. Tegelijk ben ik er van overtuigd dat uit onze groep van gemeenteraadsleden een uitstekende nieuwe schepen zal aangeduid worden.“

De nieuwe schepen zal de eed afleggen op de gemeenteraad van 5 september. “Ik wens mijn opvolger alle succes toe. Er ligt nog mooi en uitdagend werk op de plank, met onder andere de realisatie van een pumptrack-circuit aan het JOC, de bouw van een nieuw jeugdhuis, de realisatie van een multimovepad rond kasteelpark Blauwhuis en de vernieuwing van speelpleinen. De toekomst van onze stad ziet er rooskleurig uit als het bestuursakkoord verder wordt uitgevoerd”, besluit Lothar.