Lokale N-VA-fracties vragen om duidelijkheid rond fusievoorstel tussen Oostkamp, Beernem en Zedelgem

Aan de hand van een brief ondertekend door de fractieleiders van N-VA in de drie betrokken gemeenten willen de lokale partijen van de Vlaamse nationalisten duidelijkheid over de geruchten rond een fusie. Jan De Keyser, CD&V-burgemeester voor Oostkamp, gaf daarover enkele weken geleden een “strategische voorzet” in onze krant.

“Sinds een artikel in de Krant van West-Vlaanderen midden april gonst het van de geruchten en is er veel onduidelijkheid over de toekomst van de drie gemeenten”, zo begint de brief ondertekend door N-VA-fractieleiders Robin Declerck, Niko Larock en Gijs Degrande. De partij wil naar eigen zeggen duidelijkheid over de concrete plannen van de respectievelijke meerderheden. “De definitieve beslissing om te fuseren moet uiterlijk genomen worden op 31 december 2022. En voor die beslissing valt, is eerst een formeel en uitgebreid onderzoekstraject nodig. Onze partij wil duidelijkheid over alle stappen die de voorbije maanden in dat verband werden genomen”, klinkt het.

Er zijn sinds mijn strategische voorzet geen gesprekken meer geweest, met niemand – Oostkamps burgemeester Jan de Keyser

Jan De Keyser, initiatiefnemer en burgemeester van Oostkamp, heeft naar eigen zeggen geen nieuws over de potentiële gesprekken. “Er zijn sinds mijn strategische voorzet geen gesprekken meer geweest, met niemand”, reageert hij. De oppositiepartijen vragen aan het gemeentebestuur ook antwoorden op enkele concrete vragen. “Hebben de drie gemeenten effectief de intentie om te fuseren? Wie zijn de potentiële partners? Zijn er nog andere gemeentes in de running?”, vraagt voorzitter en fractieleider van N-VA Oostkamp Robin Declerck zich af. Ook daar kan De Keyser kort en bondig op antwoorden. “Mijn keuze voor Zedelgem en Beernem was weloverwogen. Ik ga geen paringsdans met potentiële andere partners doen”, klinkt het.

31,5 miljoen euro bonus

Ook Annick Vermeulen, CD&V-burgemeester in Zedelgem, heeft weinig nieuwe informatie te melden. “Zoals al is geweten, staan wij open voor samenwerkingen”, reageert ze. Volgens Vermeulen is bovenlokale samenwerking nodig, aangezien de middelen voor lokale besturen schaarser worden en de taken voor ambtenaren toenemen. “Maar er zijn ook andere manieren om samen te werken, zonder een fusie. De éénmalige fusiebonus van 31,5 miljoen euro is mooi meegenomen, maar dat geld kan snel op zijn. Onze burger moet beter worden van deze fusie en als dat niet het geval is, dan moeten we andere mogelijkheden bekijken.”

Wij spitsen ons niet toe op een potentiële samenwerking met enkel Zedelgem en Beernem – Zedelgems burgemeester Annick Vermeulen

Zedelgem staat volgens Vermeulen wel open voor eventuele andere partners. “Daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat wij nog geen gesprekken voeren, maar dat er voor ons ook mogelijkheden liggen bij Jabbeke en Torhout. Wij spitsen ons dus niet toe op een potentiële samenwerking met enkel Zedelgem en Beernem.”

Draagvlak bij burger

Voor Beernems burgemeester Jos Sypré moet voor een fusie eerst geluisterd worden naar alle partners binnen de gemeenteraad én naar alle burgers. “Wij zullen de vragen van N-VA dan ook bespreken en beantwoorden. Bovendien ging ik deze week nog in gesprek met de fusieburgemeester van Lievegem om van hem te leren hoe je de burger zo goed mogelijk kan betrekken in een fusieverhaal. Wel kan ik al vertellen dat bij ons geen verdere gesprekken werden gevoerd. Anderzijds steken wij onze kop niet in het zand en willen we ons wel voorbereiden op een potentiële fusie. Wij kunnen met weinig andere gemeenten samenwerken, daar Aalter al over de provinciegrens ligt en Wingene en Ruiselede reeds een fusie aankondigden.”

Deze week ging ik nog in gesprek met de fusieburgemeester van Lievegem – Beernems burgemeester Jos Sypré

Ook Gijs Degrande, fractieleider bij N-VA Beernem, benadrukt dat de lokale gemeenschap een belangrijke rol in een fusie moet spelen. Voor de N-VA is de zorg van onze lokale gemeenschappen, wijken en dorpen erg belangrijk. Dat waardevolle weefsel moeten we bewaren en versterken. Een fusie leg je niet van bovenaf op maar moet van onderuit komen. In de eerste plaats is dus een duidelijke visie nodig hoe we én de bestuurskracht van de drie gemeenten kunnen versterken én hoe we tegelijk onze lokale gemeenschap beschermen”, klinkt het.