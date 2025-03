Locatie bekend, type bekend: fietsers- en voetgangersbrug over A19 weer stap dichterbij

Al jaren ijvert de gemeente Wevelgem voor een brug over de A19 om fietsers en voetgangers veilig tussen Wevelgem en Gullegem te loodsen. Bedoeling is om die brug nog deze legislatuur te realiseren. Een voorkeursscenario ligt alvast klaar. “Nu nog samenzitten met alle overheden.”

De kortste weg tussen de kernen van Gullegem en Wevelgem? Daarvoor moet je de brug over de A19 trotseren. Niet zonder gevaar, want het kruispunt ontvangt dagelijks honderden auto’s en vrachtwagens. De voorbije jaren vonden al enkele dodelijke ongevallen plaats, wat de overheden tot oplossingen noopt.

Voorkeursscenario

De Vlaamse overheid zorgde al voor een betere groenregeling en nieuwe fietspaden, maar dan nog moet het kruispunt getrotseerd worden. Daarom dat het gemeentebestuur al heel wat jaren ijvert voor een nieuwe brug enkel voor fietsers en voetgangers. Vorige legislatuur al werd daarvoor een afsprakennota met Leiedal opgemaakt en werd zo’n 5 miljoen euro ingecalculeerd in het budget.

Intussen zijn we vijf jaar verder en is er ook vooruitgang in het dossier. “Er is een voorkeursscenario goedgekeurd”, zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V). “Er waren vier mogelijke trajecten en uiteindelijk blijkt het traject via de Bieststraat, Kleine Ieperstraat en Dappaardstraat het meest ideale.”

Bovendien is er ook vastgelegd welk soort brug er zou moeten komen. “Het gaat deels om een trapezium- en slingerbrug. Daarbij wordt aan de kant van Wevelgem een draai voorzien om zo landbouwgrond te sparen. Bovendien willen we een brug bouwen die breed genoeg is voor zowel fietsers als voetgangers”, aldus Maes.

Samenzitten

Een nieuwe belangrijke stap, maar daarmee ligt er uiteraard nog geen brug. “Het is nu aan ons om het dossier verder in handen te nemen en alle overheden mee te krijgen in het verhaal. Zo moeten we ook nog met de stad Kortrijk samenzitten, aangezien een klein deeltje op haar grondgebied ligt. Ook Vlaanderen moeten we overtuigen om dit snel uit te voeren.”

Belangrijk, want Wevelgem hoopt dat een groot deel van het project vanuit de Vlaamse overheid zal worden gefinancierd. Daartoe zal ook nog een samenwerkingsovereenkomst moeten worden opgemaakt. Pas daarna zal een vergunning kunnen worden aangevraagd bij de provincie. “Nu we deze fase in de studie achter de rug hebben zullen we ook de raming kunnen berekenen, maar dat zal intussen meer zijn dan de vroeger vooropgestelde vijf miljoen euro.”

Een fikse som alvast. “Het is dan ook een van de belangrijkste projecten – samen met onder andere de centrumvernieuwing in Gullegem – die we deze legislatuur willen uitvoeren, maar nu is het dus eerst samenzitten met de andere actoren”, besluit de bevoegde schepen. (JDr)