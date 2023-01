Lieven Vaneeckhoutte volgt Antal Soete op als N-VA-raadslid in gemeenteraad Meulebeke

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar in Meulebeke startte met de aanstelling van Lieven Vaneeckhoutte als gemeenteraadslid in opvolging van Antal Soete.

Antal (32) was vier jaar actief in het politieke landschap van Meulebeke. Hij zetelde drie jaar als N-VA-gemeenteraadslid, maar nu neemt hij om persoonlijke redenen ontslag. Zijn opvolger is Lieven Vaneeckhoutte (53) en kaashandelaar van beroep.

“Ik heb me in 2018 geëngageerd om mij in te zetten voor de N-VA”, aldus Lieven. “Gemeentepolitiek draag ik in mijn hart. Het is mijn bedoeling om een constructieve oppositie te voeren en te komen tot een goeie samenwerking. Ik kan die uitdaging perfect kaderen in mijn werkschema, want ik besef maar al te goed dat ik tijd maak voor iets wat ik graag doe.”