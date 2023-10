Lieven Vanbelleghem trekt in 2024 CD&V-lijst in Langemark-Poelkapelle: “Positief, dicht bij de mensen en vastberaden”

Op het partijbureau van CD&V Langemark-Poelkapelle dinsdagavond werd Lieven Vanbelleghem unaniem voorgedragen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2024. Na de huidige oppositiekuur is de partij vastberaden om weer de touwtjes in handen te nemen in de gemeente. “De oppositie-ervaring is leerrijk, maar ik ben en blijf een bruggenbouwer”, zegt Vanbelleghem.

CD&V Langemark-Poekapelle hield dinsdagavond haar partijbureau. Daar werd meteen ook een belangrijke knoop doorgehakt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2024. “Positief, dicht bij de mensen en vastberaden: dat zijn de kernwoorden voor ons team”, zegt afdelingsvoorzitter Gerdi Cailliau. “Iedereen die hieraan wil meewerken, is welkom bij ons. We willen een diverse lijst samenstellen met frisse en talentvolle kandidaten, geruggensteund door vertrouwde en ervaren mensen. Ons doel is ons team te verbreden met personen die onze blik verruimen.”

Steunbetuigingen

De keuze van de lijsttrekker is alvast geen verrassing. Lieven Vanbelleghem (52) gaat resoluut voor het burgemeesterschap. “Onze lijst zal staan voor een positief en verbindend team, met eerlijk en betrokken leiderschap van Lieven”, vervolgt de voorzitter. “Hij was twaalf jaar schepen en burgemeester van 2019 tot 2021. In 2018 behaalde hij bijna 1.000 voorkeurstemmen. Niettemin belandde de partij uiteindelijk in de oppositie na de politieke gebeurtenissen van september 2021. De massale steunbetuigingen aan ons adres waren ontroerend en hartverwarmend.”

Goesting is groot

Lieven Vanbelleghem is getrouwd met Marijke Augustyn (52) en vader van de drieling Arthur, Emiel en Marie (21). Het gezin woont in de Peperstraat in Sint-Juliaan. “De oppositie-ervaring is leerrijk, maar ik ben en blijf een bruggenbouwer”, zegt Lieven Vanbelleghem. “Leefkwaliteit wordt een speerpunt van ons programma. We geloven er sterk in dat eerlijkheid werkt, niet alleen mét elkaar, maar ook tegenover de mensen. We hebben de ambitie om opnieuw de verkiezingen te winnen en de gemeente klaar te stomen voor de toekomst. De goesting is groot.” (TOGH)