Lieve Lombaert is nieuwe voorzitter van N-VA Roeselare

N-VA Roeselare verkoos zondag haar nieuw bestuur. Lieve Lombaert is de nieuwe voorzitter. “Dit is een historische dag voor N-VA. Niet alleen door de vorming van de regering, maar ook door deze lokale verkiezing.”

Terwijl het N-VA-congres in Antwerpen de regeringsvorming goedkeurde, werd er zondagochtend in Roeselare gestemd voor een nieuw plaatselijk bestuur van de politieke partij. De leden van N-VA Roeselare kwamen daarvoor samen op het Kerelsplein. Nieuwe voorzitter Lieve Lombaert (63) loofde Bart De Wever voor zijn engelengeduld en somde enkele punten op die de nieuwe eerste minister er heeft doorgeduwd. “Het is spijtig dat we in Roeselare niet mee besturen, maar toch is dit ook hier een absolute hoogdag voor N-VA. We zijn verheugd dat we met twee dames voorzitter en ondervoorzitter zijn van deze lokale afdeling”, aldus Lombaert die samen met ondervoorzitter Daisy Bouckaert de komende jaren de lijnen zal uitzetten bij N-VA Roeselare.

Man neemt afscheid als secretaris

Lieve is inmiddels al veertien jaar actief binnen de lokale politiek. Ze zetelde twaalf jaar in de gemeenteraad en is de vrouw van Martin Vanhoutte die afscheid nam als secretaris van de lokale politieke partij. Lieve en Martin zijn de trotse ouders van drie kinderen. Inmiddels zijn er ook al vijf “Samen met een sterk team willen we de komende jaren tal van activiteiten uitwerken om onze partij in de kijker te zetten. Daarbij willen we ook graag Jong N-VA meer bij betrekken.” N-VA Roeselare hoopt in de toekomst ook nationale politici of auteurs naar de stad uit te nodigen voor ene lezing. “Maar het belangrijkste is dat we de komende jaren alle lagen van de bevolking bereiken.” Lieve Lombaert volgt Chris Deneir op als voorzitter van de lokale politieke partij. Zij stelde na haar verkiezing ook nog eens de gemeenteraadsleden voor N-VA voor. Dat zijn Siska Rommel, Brecht Vermeulen, Vanessa Dehullu, Bart Stragier, Kristien Desimpelaere en Wim Naessens.