Lies Laridon is de mandatenkampioen: “Ik vind dat je ook onbezoldigde verantwoordelijkheden moet opnemen”

Met 21 mandaten heeft geen enkele West-Vlaamse burgemeester zoveel publieke verantwoordelijkheden als de Diksmuidse burgermoeder Lies Laridon. “Ik zette mijn privéberoep stop om me volledig te kunnen focussen op mijn ambt”, klinkt het bij de mandatenkampioen. Ontdek verder in dit artikel hoeveel mandaten jouw burgemeester opneemt.

Jaarlijks publiceert het Rekenhof de openbare mandaten, ambten en beroepen die worden uitgeoefend door onder andere alle Belgische politici. De mandatarissen dienen deze informatie zelf aan te geven, inclusief de vergoedingen die daaraan vasthangen. Hun bezigheden in de private sector moeten ze niet verplicht laten opnemen in de lijst. Belangrijk: het gaat over alle mandaten die ze uitvoerden in 2021, die werden aangegeven in 2022.

Uit die gegevens blijkt dat de burgemeesters in onze provincie samen 461 mandaten uitoefenen, ofwel gemiddeld zo’n 7 per persoon. De verschillen zijn echter groot. Zo zijn er burgemeesters zoals Kurt Windels (Ingelmunster) en Ruth Vandenberghe (Kortrijk) die naast hun burgemeesterschap slechts één ander mandaat opnemen.

Helemaal bovenaan de lijst zien we echter ook burgervaders en -moeders met 10, 15 of 20 postjes, al dan niet allemaal bezoldigd. Dit jaar gaat Lies Laridon (CD&V), burgemeester van Diksmuide, met de titel van mandatenkampioen lopen. Zij neemt maar liefst 21 mandaten op, al ontvangt ze voor 11 daarvan geen vergoeding. (lees verder onder de tabel)

“Ik ben niet alleen verkozen als burgemeester, maar ook als provincieraadslid”, reageert Laridon. “Daar hangen sowieso heel wat extra mandaten aan vast. En als je bezoldigde functies hebt, vind ik dat je ook onbezoldigde mandaten moet opnemen. Ik zou ervoor kunnen kiezen om dat niet te doen en zo uit het vizier van de pers te blijven, maar volgens mij is het belangrijk om je stad en/of provincie via die mandaten zoveel mogelijk te vertegenwoordigen en contacten te leggen. Zo kun je het meeste realiseren voor je eigen bevolking.”

Geen andere job

Of ze die 21 verantwoordelijkheden wel kan combineren? “Ik kan dat, omdat ik mijn bank- en verzekeringskantoor heb stopgezet. Er zijn tal van politici die wél nog een lucratieve en tijdsintensieve job in de privésector uitoefenen, maar die functies vind je niet in de mandatenlijst terug natuurlijk”, aldus Laridon.

Die 21 zitjes leveren Lies Laridon een jaarlijkse minimumvergoeding van 76.748 euro op. Daarmee komt ze niet eens in de buurt van Joachim Coens (Damme), Wilfried Vandaele (De Haan) en Bart Dochy (Ledegem), die minstens 200.000 euro per jaar verdienen. Niet elk mandaat levert evenveel op, dat is duidelijk. Vrije beroepen (zoals advocaat of notaris) en zeteltjes in het parlement zijn logischerwijs lucratieve posities, maar lid zijn van de raad van bestuur van sociale diensten of politiezones leveren doorgaans helemaal niets op.

“Er zijn tal van politici die wél nog een lucratieve en tijdsintensieve job in de privésector uitoefenen, maar die vind je niet in de mandatenlijst terug natuurlijk”

Ook belangrijk: in onze berekeningen nemen we telkens het minimumbedrag van elke inkomstenvork mee, de actuele bedragen liggen dus mogelijk een stuk hoger. De verschillen daartussen zijn heel groot. Zo verdient Greet Deroo (Ruiselede) met minimaal 10.545 euro per jaar mogelijks het minste, maar dat bedrag kan voor sommigen oplopen tot 371.557 euro.