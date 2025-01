Lies De Witte (CD&V Deerlijk) is nieuw als schepen: “Ik wil graag horen wat er leeft bij de bevolking”

Lies De Witte (CD&V Deerlijk) is tijdens deze legislatuur nieuw als schepen van de gemeente Deerlijk. Ze is bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu, klimaat en duurzaamheid, dierenwelzijn, jeugd, communicatie, informatieveiligheid, ICT en digitalisering. “Dossierkennis is heel belangrijk”, stelt Lies. “Ik wil vooral mezelf blijven en veel tussen de mensen zijn.”

Lies De Witte (38), dochter van Michel De Witte en Bernadette Amerlynck, is van buurgemeente Desselgem afkomstig. Ze heeft twee oudere broers, Frederik en Bart, en een tweelingzus, Leen, die in Deerlijk het schoonheidsinstituut Beauty by Leen De Witte runt. Ze volgde lager onderwijs in Nieuwenhove (Waregem) en studeerde na haar middelbaar in Kortrijk af als maatschappelijk assistente aan de Artveldehogeschool in Gent.

“Ik heb dat diploma in mijn beroepsloopbaan niet echt verzilverd, want ik heb altijd in de privésector gewerkt”, start Lies haar verhaal. “Toch was dat nooit een doel op zich. In afwachting van echte sollicitaties kwam ik tijdelijk bij Pluimveehandel Haerinck in Haerinck terecht, maar ik zou uiteindelijk enkele jaren bij dat familiebedrijf blijven en heb er ook heel wat opgestoken. Later was ik nog actief bij enkele bedrijven, maar sinds een zestal jaar werk ik nu als sales operations specialist voor ConXioN, het IT-bedrijf dat vorig jaar verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie.”

Politieke carrière

“Ik ben altijd sterk geëngageerd geweest. Ik zong in het jeugdkoor De Zonnestraaltjes van de zussen Declercq van de Molenhoek en was een vijftal jaar leidster bij Chiro Vita & Freedom in Nieuwenhove. Ik ben lid van de fanfare Sint-Cecilia en het feestcomité van de Molenhoek, maar de stap naar de politiek kwam er op vraag van uittredend burgemeester Claude Croes. Samen met huidig burgervader Louis Vandebeken ging ik op veel plaatsen mee met het schepencollege en zo leerde ik de materie van dichtbij kennen.”

“Ik ben bereid om hard te werken, dat heb ik in het verleden nooit geschuwd”

Lies stelde zich in 2018 voor de eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde toen 536 voorkeurstemmen. “Dat was ruimschoots voldoende voor een zitje in de gemeenteraad. Na drie jaar gemeenteraad heb ik vanuit mijn sociale achtergrond de overstap gemaakt naar het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Bij de laatste verkiezingen was het mijn ambitie om voor een zetel in de gemeenteraad te gaan. Toen bleek dat enkele CD&V-kandidaten om uiteenlopende redenen geen kandidaat-schepen konden zijn, kwam ik plots tot mijn grote verrassing zelf in aanmerking.”

Dossierkennis

Dat zorgde even voor flink wat gezonde stress, zegt Lies. “Ik heb niet getwijfeld, maar mijn eerste zorg was wel hoe ik dat ging regelen met mijn werk. Ik begin nu wel stilaan mijn draai te vinden. Ik ben op dinsdag en donderdag present bij ConXioN. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik in het gemeentehuis te vinden. Ik vind het van cruciaal belang om vaak tussen het gemeentepersoneel aanwezig te zijn. Samen sterk, want de een kan niet zonder de ander.”

Lies heeft een serieus lijstje met bevoegdheden. “Geen niemendalletje, maar ik ben bereid om hard te werken. Dat heb ik in het verleden nooit geschuwd, want ik heb ook veel flexi-jobs gedaan. Ik ga er voluit voor. Dossierkennis is van kapitaal belang voor mij. Beleidslijnen uitzetten is leuk en uitdagend, maar ook een enorme evenwichtsoefening. Je hebt enerzijds het wettelijk kader rond wat wel en niet kan, anderzijds de verwachtingen van de burger. Het is een kwestie van logische afwegingen maken met alle actoren.”

Centrumpark

“Op het vlak van ruimtelijke ordening is het centrumpark uiteraard een hele uitdaging. We hebben er de kans om iets moois te creëren voor de hele gemeenschap. Het is ook een belangrijk dossier inzake parkeren en mobiliteit. Jammer genoeg strooit PFAS nog roet in het eten. Wat betreft jeugdzaken is het een voorrecht dat Deerlijk over een sterk jeugdverenigingsleven beschikt. Net als in alle sectoren wordt het vinden van vrijwilligers ook daar moeilijker. Als gemeente moeten wij alvast voor maximale logistieke ondersteuning zorgen.”