Liene Van Den Bosch werd onmiddellijk verkozen tot tweede schepen in Ingelmunster: “Ik doe mijn jobs super graag, ze geven me energie”

Op dinsdagavond 3 december legde Liene Van Den Bosch de eed af als tweede schepen in de meerderheid De Brug/N-VA/Open VLD. Liene twijfelde lang of ze politiek actief zou worden, maar uiteindelijk deed ze mee. Haar eerste deelname was een schot recht in de roos, want op 14 oktober 2024 kleurden er maar liefst 848 dorpsgenoten een bolletje achter haar naam.



Privé Liene (39) is afkomstig uit Tielt. Ze is getrouwd met Bert Vankeirsbilck (42). Ze is de mama van Emmelie (12), Mathijs (9) en Jannes (4). Het gezin woont in de Meulebekestraat. Loopbaan Studeerde af als master in de rechten en notariaat. Erkend bemiddelaar. Werkt van in 2009 in Ingelmunster. Sinds februari 2023 is ze notaris-titularis in Ingelmunster. Vrije tijd Liene is een muziekfanaat en speelt piano. Haar man drumt, speelt gitaar en cello. Dochter Emmelie speelt cello, zoon Mathijs drumt. Verder spreken zwemmen, lopen en tijd vrijmaken voor haar gezin haar aan. Ze houdt ook van een gezellige babbel met vrienden. Activiteiten in Ingelmunster pikt ze graag mee.

Liene twijfelde lang of ze in de plaatselijke politiek zou stappen. “Zelf wou ik geen politieke stappen zetten. Ik bleef altijd wel wat langer staan bij een burgerlijk huwelijk dat net gedaan was voor het gemeentehuis en luisterde geboeid naar infoavonden die de gemeente organiseerde. Maar meedoen aan verkiezingen was niet direct mijn ding. Blijkbaar kenden andere mensen mij beter dan mezelf. Sommigen moedigden mij aan om toch deel te nemen. Ingelmunster is wel een unieke en boeiende gemeente. Of ik lang twijfelde? Jawel, achteraf bekeken té lang. Ik zat vooral met de combinatie in. Als ik iets doe, wil ik het echt goed doen. Na vele gesprekken, na veel wikken en wegen hebben de personen die mij echt goed kenden mij overtuigd. Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan. Ik werd immers verkozen en kreeg 848 stemmen achter mijn naam of het tweede hoogste aantal stemmen van de schepenen. Zoveel stemmen had ik echt niet verwacht. Ik was een beetje overweldigd. Ik blijf er heel dankbaar voor.”

We zijn nog maar anderhalve maand verder in de nieuwe legislatuur. Valt het voor Liene mee? “Het is een boeiende, uitdagende job. In het begin was het wat zoeken, maar nu ben ik mijn weg aan het vinden. Er gebeurt heel veel werk achter de schermen. Ik wist niet waar eerst gekeken die eerste weken. Gelukkig kreeg ik veel hulp van dat topteam binnen de gemeente. Het is een fijne groep medewerkers en er heerst een goede sfeer. Iedereen springt voor elkaar in de bres”, bekent schepen Liene.

Waarvan is ze het meest geschrokken? “Dat ik terug van nul moest herbeginnen qua kennis van zaken, terwijl ik mijn eigen vak door en door ken. Gewoonlijk ben ik het die de vragen krijg, maar nu moest ik die zelf stellen. Er passeren ongelooflijk veel zaken via de gemeente. De eerste weken kwam er heel wat op ons af. De vergaderingen en de bijeenkomsten van de schepencolleges durfden wel eens wat langer uitlopen. Ik hoop dat ze mijn vele vragen niet kwalijk nemen”, lacht Liene, die toegeeft dat de combinatie notariaat/privé/schepen niet gemakkelijk is.

“Dat is niet evident. Het lukt mij wel, maar het is verder doen, efficiënt werken en goed plannen. We multitasken al lang. Toen ik mijn examens meedeed, gaf ik in de pauze vlug borstvoeding aan Emmelie in het dichtsbijzijnde hotel. En toen Mathijs geboren was, zat Bert midden in zijn examens geneeskunde. Bert ging vroeger ook regelmatig naar het buitenland voor zijn werk. Die periode was nog drukker dan nu. Waar een wil is, is een weg. Maar ook ik heb mijn grenzen hoor. Goed plannen is onmisbaar, idem goed omringd zijn. Maar zonder hulp van mijn (schoon)familie lukt dit uiteraard niet. Ik kan veel beroep op hen doen. Ik doe mijn jobs super graag en krijg er energie van. Dat helpt ook”, knipoogt liene vol enthousiasme.

Gemotiveerd

Liene is schepen van Cultuur, Erfgoed, Bibliotheek, Vrijwilligerswerk, Buurtwerking, Landbouw, Economie en Juridische Zaken. “Dat zijn allemaal bevoegdheden die mij echt aanspreken. Het is tof dat ik mijn specialisatie zelf met de nieuw gemaakte bevoegdheid juridische zaken ook mag uitoefenen. Van kleins af aan ben ik al gebeten door cultuur en erfgoed. In de bib bracht ik veel leuke tijd door. Ik ben dankbaar voor al die plaatselijke vrijwilligers en dat blijft maar groeien. Ook mensen samenbrengen is iets dat zo belangrijk is en eveneens kunnen terugvallen op iemand in de buurt.”

“Buurtwerking is essentieel. Ik ben zelf gemotiveerd ondernemer. De landbouw ligt mij ook na aan het hart. Ik zal al mijn bevoegdheden de nodige aandacht geven. Ik ben er inderdaad blij mee en maak er graag mijn werk van”, klinkt het gemotiveerd.

