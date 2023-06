Lichtervelde zet licht op groen voor grootste investeringsdossier voor komende jaren

In Lichtervelde gaf de gemeenteraad zijn fiat voor de financiering voor de uitbreiding van de zorgsite. De gemeente gaat nu op zoek naar een financiële instelling die de uitbreiding wil financieren. De kost voor de uitbreiding wordt op 10,5 miljoen euro geraamd.

De gemeente wil de huidige zorgsite waar zich onder andere het woonzorgcentrum bevindt verder uitbreiden. “We plannen er een nieuwe bibliotheek, de uitbreiding van het bestaande lokaal dienstencentrum, een nieuwbouw waarin een dagverzorgingscentrum zal worden ondergebracht, een uitbreiding van het woonzorgcentrum en nieuwe assistentieflats”, legt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) uit.

Fases

“De totale kostprijs wordt op 10,5 miljoen euro geraamd. We zouden het werk in diverse fases met telkens aparte leningen laten uitvoeren zodat onze autofinancieringsmarge niet in gevaar komt. In een eerste fase zouden de bib, het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum door middel van een eerste lening van 4,8 miljoen euro gerealiseerd kunnen worden. In een tweede fase zou de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de bouw van de assistentieflats gerealiseerd kunnen worden via een tweede lening van 5,5 miljoen euro.”

“We hebben bekeken of dit voor ons financieel haalbaar is en dat is wel degelijk het geval. We gaan ook geld dat we op de jaarrekening over hebben aan de kant zetten zodat we daardoor eventueel minder moeten lenen en gaan dat geld ook als reserve gebruiken bij onverwachte meerkosten. We gaan nu op zoek naar een financiële instelling die het project wil financieren en begeleiden. We willen daarbij ook bekomen dat we niet verplicht zijn om alles te realiseren. Indien nodig kunnen dus ook zaken geschrapt worden.”

Senioren

Sofie Steurbaut (N-VA) vroeg waarom ook de bouw van assistentieflats in het project wordt opgenomen. “We ervaren dat er grote vraag van senioren is om direct op de site te komen wonen”, antwoordde zorgschepen Ann Gunst (CD&V). “We zouden na opmaak van de plannen de werken graag in 2025 aanvatten”, weet burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn.