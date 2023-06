Lichamelijke resten gevonden bij heraanleg Meulebeekse Markt

Tijdens de werken voor de heraanleg van de Markt in Meulebeke zijn er lichamelijke resten aangetroffen.

De vondsten werden gedaan tijdens een archeologisch onderzoek dat vooraf ging aan de infrastructuurwerken voor het vernieuwde marktplein. Een verrassing is de vondst niet. In de 18de eeuw bevond zich immers een begraafplaats rond de kerk. “Er zijn verschillende lichaamsresten opgegraven”, bevestigt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester).

Zwangere vrouw

“Daaronder bevindt zich zelfs een skelet van een zwangere vrouw. Bij haar vonden we immers ook resten van een foetus. Bij de vondsten zijn ook een reeks lichamen in anatomisch verband aangetroffen. De lichamen worden door een gespecialiseerde firma gereinigd en door een fysisch antropoloog onderzocht. Door deze ontdekking hebben de werken noodgedwongen wat vertraging opgelopen. Wellicht enkele weken, maar het is nu nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.” De werken aan de Markt moeten midden volgend jaar achter de rug zijn.