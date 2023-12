Liberalen trekken onder noemer ‘VOOR Koekelare’ naar de kiezer: “We richten ons niet tegen een bepaalde partij of politici”

Zoek op zondag 13 oktober 2024 niet naar Open VLD op het stemformulier. De Koekelaarse liberalen trekken onder de naam ‘VOOR Koekelare’ – mét hoofdletters – naar de kiezer.

De verkiezingskoorts in de Fransmansgemeente begint te stijgen. Na de voorstelling van oppositieploeg Team 8680 – een samensmelting van CD&V, Open Liberaal en de onafhankelijke Jolien Lootens – laat nu een meerderheidspartij van zich horen. “Niet de Wetstraat telt, maar de Koekelaarse straat”, opent Jan Lievens, schepen in de huidige coalitie en straks ook lijsttrekker. “De nationale partijbelangen zijn ondergeschikt aan de noden van de Koekelaarse inwoners.” Vandaar: VOOR Koekelare. “Let wel, we behouden onze liberale visie op de samenleving, maar focussen ons volledig op het lokale niveau. Kijk maar naar de (donker)blauwe kleuren van ons logo: een teken van de liberale onderstroom. We worden volledig gesteund door de nationale partijtop van Open VLD en behouden dus onze contacten in Brussel.”

Geen partijkaart

Een partijkaart is geen vereiste om aan te sluiten bij ‘VOOR Koekelare’. “Onafhankelijken zijn welkom. Als beleidspartij willen we voort verantwoordelijkheid dragen voor Koekelare en deelgemeenten Zande, Bovekerke en De Mokker. We zijn een positief project en richten ons niet tegen een bepaalde partij of politici. We kijken enkel naar de inhoud, vernieuwende en ambitieuze voorstellen.” De liberalen vormen nu een coalitie met Vooruit. “En de samenwerking verloopt goed. We zijn ook trots op onze verwezenlijkingen in deze legislatuur: de renovatie van de sporthal, uitbreiding van het scoutslokaal, aanleg van padelterreinen – die zijn zo’n succes dat de club zelfs een ledenstop heeft uitgevaardigd –, een nieuwe speeltoren op De Mote en De Mokker, en een groot steunpakket voor onze handelaars tijdens de coronacrisis”, benadrukt Lievens. “We zijn geëvolueerd van een oppositiepartij naar een beleidspartij die burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt.”

Lievens en afdelingsvoorzitter Joeri Crombez onderstrepen dat ‘VOOR Koekelare’ nog harder een stempel wil drukken op het lokale beleid. Tegen de jaarlijkse chateaubriandavond in juni willen de liberalen hun kieslijst van negentien kandidaten compleet hebben.

Niet de enige

De Koekelaarse afdeling is niet alleen met een nieuwe naam. In Middelkerke bijvoorbeeld doopte oppositiepartij Open VLD zich om in RESPECT. In Gistel en Ichtegem, waar respectievelijk Gauthier Defreyne en Lieven Cobbaert de sjerp dragen, luidt de naam telkens Team Burgemeester. In Torhout smelten burgerbeweging Team 8820 en Open VLD samen tot ‘Trots Op Torhout’. En ook in Oostende is van Open VLD geen sprake meer, want daar slaan de liberalen van burgemeester Bart Tommelein de handen ineen met meerderheidspartijen CD&V en Groen.