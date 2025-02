“Levendig centrum met meer speelruimte creëren”: Matthias Leenknecht is de nieuwe schepen van Jeugd en Economie

Matthias Leenknecht (27) kreeg de politiek met de paplepel binnen via vader Geert, maar vaart intussen al mooi zijn eigen koers. Begonnen bij de liberalen en intussen een sterke kracht binnen stadspartij STiP+, waar hij als schepen bevoegdheden als Jeugd, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Economie, Horeca, Omgevingsvergunningen, Digitalisering en Smart City op zijn bord krijgt.

Matthias zette op 15-jarige leeftijd zijn eerste stappen in de lokale politiek. “Toen stond ik aan de wieg van Jong Open VLD Izegem”, vertelt hij. “Via mijn vader zag ik natuurlijk van op de eerste rij hoe het er in de politiek aan toe gaat. Ik kreeg zelf de smaak te pakken en heb de voorbije jaren twee keer aan de nationale verkiezingen bij de liberalen mee gedaan.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besloot Open VLD zich aan te sluiten bij stadspartij STiP+, om als één blok naar de kiezer te trekken. Dat wierp zijn vruchten af, want de partij werd de grootste. Ze ging met Vlaams Belang in zee. In de nasleep daarvan dienden Matthias en partijgenoot Nigel Casier hun partijkaart bij de liberalen in zodat ze mee konden besturen. “Wat moest dat moest, maar ik heb intussen de bladzijde omgedraaid en ik begin met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. Het mooie is dat we een beetje van alle strekkingen onder één dak hebben, van onafhankelijk tot liberaal en sociaal en dat maakt ons een sterk team, met Kurt die daar goed leiding aan geeft.”

Goed team

Als we het lijstje bevoegdheden aan Mathias voorleggen beaamt hij dat het een hele boterham is. “Maar ik heb er zin in en het blijft allemaal te behappen”, vertelt hij enthousiast. “We worden heel goed door de stadsdiensten begeleid en ik heb een goed team rondom mij. De eerste maanden ga ik vooral mee werken aan de uitrol van project 1780, een grootschalige digitale transformatie van de stad. De inwoners vroegen meer en betere communicatie en die willen we hen op deze manier brengen. Eind dit jaar zouden we dat willen uitgerold hebben.”

Op vlak van omgevingsvergunningen ziet Matthias ook nog een uitdaging: “We willen niet langer werken met verschillende losse verordeningen, maar alles bundelen in één algemene verordening die het hele proces vereenvoudigt. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie én vermindert de administratieve last voor onze inwoners en ondernemers.”

“Landbouwers en ondernemers krijgen stem in belangrijke ruimtelijke beslissingen”

Landbouw ligt Matthias zeker ook nauw aan het hart. “Thuis waren ze lange tijd actief als vertegenwoordigers in veevoeders, dus ik ken de sector heel goed. Op dat vlak zetten we ook enkele stappen. In de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) komt er niet alleen een vaste vertegenwoordiger voor de landbouwsector, maar ook voor de economie. Zo zorgen we ervoor dat zowel landbouwers als ondernemers een stem hebben in belangrijke ruimtelijke beslissingen. We willen in dialoog gaan met ondernemers, landbouwers en de horeca om te luisteren naar hun noden en samen concrete acties op te zetten om hen te ondersteunen.”

Herwaardering

“In de beginfase ligt onze focus op luisteren en het opbouwen van vertrouwen. Voor landbouw en horeca betekent dit specifieke ondersteuning gericht op hun uitdagingen, terwijl we voor ondernemers inzetten op het aanpakken van het structurele gebrek aan ruimte om te ondernemen in Izegem. Het onderhoud van de grachten in Izegem is voor ons een eerste stap naar een duurzame herwaardering van de landbouw. Hoewel dit recent nog werd aangepakt, willen we dit verder structureel verankeren en onderhouden. Een goed beheerd waternetwerk is essentieel voor zowel landbouw, natuur als stedelijke infrastructuur.”

Recent mocht Matthias nog helpen de nieuwe Jeugdraad mee uit de startblokken te helpen schieten. “Een toffe bevoegdheid, met veel enthousiasme bij de jongeren. Het inclusieverhaal wordt daar belangrijk, met toegankelijke speelpleintjes voor iedereen en een actieplan voor een kindvriendelijke gemeente. In het centrum is er ook nog speelruimte voor de jeugd te kort, dus daar wil ik ook werk van maken.”

“Op vlak van economie werk ik mee aan de uitrol van een strategisch commercieel plan voor de stad en de horeca kan dan weer op ons rekenen met evenementen. We gaan voor een levendig centrum en weten wat de pijnpunten zijn. Het is nu aan ons om een langetermijnvisie uit te werken. Het zijn geen eenvoudige taken die voor ons liggen, maar we hopen tegen het einde van dit jaar al concrete stappen te hebben gezet. Ons doel is om op een duurzame manier de basis te leggen voor een sterkere economische en sociale structuur in Izegem.”

Matthias houdt zijn zitdag elke woensdag van 18.30 tot 19 uur in het stadhuis of op afspraak.