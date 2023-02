‘LEVEL8540’ laat inwoners mee nadenken over dienstverlening gemeente: “Gemeentehuis van de toekomst”

Hoe de toekomst er in 2040 zal uitzien, weet niemand. “We weten wel al dat we als gemeente ook dan een warme, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening willen aanbieden en ruimte voor contact en ontmoeting”, stelt schepen van Digitalisering Matthias Vanneste (Open VLD). “Met het project LEVEL8540 gaan we samen met onze burgers op zoek naar de toekomstmogelijkheden.”

Samen met Wevelgem en Wervik haalde Deerlijk een subsidie binnen voor de projectoproep van Vlaanderen Gemeente zonder gemeentehuis: naar een open, nabij en loketvrij huis van de gemeente. “Nogal een lange werknaam. Daarom herdoopten we dit project in Deerlijk tot LEVEL8540”, verduidelijkt schepen Matthias Vanneste. “Samen willen we onze dienstverlening en infrastructuur immers naar het volgende level brengen. En dat altijd op het niveau van onze doelgroepen, de wensen en ambities.”

“In dit project willen we stilstaan bij the day after tomorrow. Hoe moeten onze dienstverlening en werkomgeving eruitzien na de digitale transformatie? We streven hierbij naar meer nabijheid, meer ruimte voor ontmoeting en meer betrokkenheid. Zo hopen we een antwoord te formuleren op allerlei vragen: hoe de dienstverlening van de gemeente en het gemeentehuis er uit zal zien als de vele digitaliseringsprojecten in Vlaanderen slagen, hoe we de vrije tijd die vrijkomt door de digitalisering kunnen benutten om de burger nog beter van dienst te zijn, welke ondersteuning we kunnen bieden als de burger alles digitaal kan doen, welke werkomgeving er voor het gemeentepersoneel nodig is als er geen loketten meer zouden zijn…”

Op diverse locaties in onze gemeente loopt een vraag- en stellingenspel

Participatie

“Aan de hand van een uitgebreid participatietraject bieden we onze burgers de mogelijkheid om mee de toekomst te voorspellen en een antwoord te vinden op deze vragen. Vooreerst peilen we in een digitale vragenlijst naar de mening en ideeën van de burger over de (digitale) dienstverlening en het gemeentehuis van de toekomst. Dit is een open en verkennende vragenlijst en geen representatieve steekproef. Hierna gaan we via werksessies en testopstellingen nog dieper in op de mogelijkheden van de toekomst. De bevraging loopt nog tot en met zondag 12 maart.”

“Vervolgens loopt op diverse locaties in onze gemeente momenteel een vraag- en stellingenspel. Aan de hand van dit spel brengen we elke week een nieuwe vraag of stelling tot bij de Deerlijkenaren. Door middel van een interactief bord vragen we om de voorkeur met ons te delen. Deelnemen aan dit vraag- en stellingenspel kan op drie locaties: hetSociaal Huis, het gemeentehuis en het ontmoetingscentrum d’Iefte. Op diezelfde plaatsen zijn er ook informatieve stands waar men terechtkan voor allerlei weetjes en vindt men ook enkele vragen die het mogelijk maken om de mening met ons te delen.”

Droomdag

“Een vierde en laatste vorm van participatie, maar daarom zeker niet de minste, is een fysieke droomdag waarbij we alle inwoners uitnodigen om samen met ons te (durven) dromen over het gemeentehuis en de dienstverlening van de toekomst. Deze droomdag vindt plaats op zaterdag 11 maart van 10 tot 12 uur in de bibliotheek aan het Neunkirchenplein in de Hoogstraat. De droomdag is doorlopend en vrij toegankelijk. Men is geenszins verplicht om de hele tijd aanwezig te zijn.” (DRD)