Lendeledenaren Jo en Sofie krijgen verkiesbare plaats op Vlaamse en federale lijst van Vlaams Belang

Jo Vansteenkiste en Sofie Cleve, voorzitter en ondervoorzitter van Vlaams Belang Lendelede, krijgen bij de verkiezingen van juni allebei een strijdbare plaats op de Vlaamse en federale lijst van de partij. Jo staat 7de federaal, Sofie 7de op de Vlaamse lijst.

Jo Vansteenkiste is provincieraadslid voor het Vlaams Belang en zet zich nu ook nationaal in. Hij is de man van Cynthia Vercruysse en heeft twee dochters: Jade en Gooie. Hij werkte 30 jaar als bakker op het Dorpsplein in Lendelede, in de volksmond gekend als de bakkerij ‘Kantje Kaas’, en runt nu Jocy’s IJs. Jo is ook nog voorzitter van de Kortrijkse Bakkersbond en bestuurslid van Bakmeesters, afdeling West-Vlaanderen. “Ik wil me verder inzetten voor de kleine zelfstandigen en het toerisme in Vlaanderen”, zegt Jo.

Stem laten horen in Brussel

Sofie Cleve is mama van een 21-jarige zoon en werkt als boekhoudkundig en administratief medewerker voor een firma in bouwmaterialen. Zij staat 7de op de Vlaamse lijst. “Ik ben al lang geïnteresseerd in politiek”, zegt ze. “Toen Jo me vroeg om ondervoorzitter te worden van de lokale afdeling is de passie alleen maar blijven groeien. En nu willen we allebei onze stem laten horen in Brussel en Lendelede nog meer op de kaart zetten.”