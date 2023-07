Lendelede en Ardooie verbieden proefboringen voor Ventilus

Binnen een maand gaat het openbaar onderzoek rond het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ventilus van start. Netbeheerder Elia is ondertussen al een hele poos bezig met proefboringen om grondstalen te kunnen verkrijgen. In Ardooie en Lendelede stuit het bedrijf echter op een verbod van de gemeente om die proefboringen uit te voeren.

“We zijn één van de zwaarst getroffen gemeentes door Ventilus. Daarom willen we ook consequent zijn en laten we geen proefboringen toe”, aldus de Lendeleedse burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Het ging om zes boringen. Vier op openbaar domein en twee op privédomein. Het verbod geldt uiteraard voor de boringen in de openbare ruimte. Op privégebied kunnen eigenaars dat ook weigeren, maar dat moeten ze voor zichzelf uitmaken.” Ardooie volgt diezelfde redenering.

Voorbereid zijn

Elia bevestigt het verbod en zegt dat de proefboringen in een laatste fase zitten. “We voeren deze staalnames in een vroege fase uit, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de werken en zo weinig mogelijk tijd te verliezen op het moment dat een eventuele vergunning zou verkregen worden” vertelt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “We informeren gemeentes en buurtbewoners hiervan altijd via mail en infobrieven in de bus.

In overleg

De staalnames zijn een manier om gedetailleerd zicht te krijgen op de (bodem)situatie en dus ook de impact van een eventuele inplanting zo klein mogelijk te houden. Zonder staalnames kan Elia ook verder gaan met de voorbereiding voor de realisatie van het project. Dan gaan we uit van standaardwaardes. Of er juridische grond is om dergelijke staalnames te weigeren, is op dit moment niet aan de orde. We gaan hierover altijd eerst in overleg.”

Rechtsstaat

Ook Izegem kreeg de vraag voor een verbod door actiegroepen voorgelegd. “Het lijkt me weinig zinvol dit tegen te gaan”, meent burgemeester Bert Maertens (N-VA). “We leven in een rechtsstaat en iedereen heeft bij zo’n onderzoek baat bij correcte info. Al heb ik er uiteraard begrip voor als mensen zo’n boringen niet op privédomein toelaten.”

(vadu)