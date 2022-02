Leegstand en krimpende kleinhandel blijven probleem in Poperinge, experten helpen stad

Een groep experten zal de stad advies geven om de handelskern nieuw leven in te blazen. Poperinge nam al heel wat initiatieven, maar de leegstand en krimpende kleinhandel blijven een probleem, weet de burgemeester. “Misschien zien we dingen over het hoofd.”

Poperinge is een van de vijftig steden of gemeenten die werden geselecteerd door Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). “Leegstand zorgt voor verloedering en extra leegstand. De aantrekkingskracht van een kerngebied neemt af”, zegt de minister. “Daarom moeten we de handelskernen van onze gemeenten herdenken.”

“Met ‘De Profploeg’ willen we lokale besturen ondersteunen in die aanpak. Een wisselwinkel, extra parkeergelegenheid of extra groen kan net die troef zijn om een leegstaand pand nieuw leven in te blazen en zo de kern te versterken.”

Poperinge krijgt hiervoor geen geld. De subsidies zijn bedoeld om de specialisten te betalen. Zij buigen zich over ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, events, stedelijke logistiek en sociale media.

Signalen

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is blij met de steun. “De stad kampt, net als vele andere steden, nog altijd met een problematiek van leegstaande handelspanden en een krimpende kleinhandel, zelfs al zie ik het voorbije anderhalf jaar toch hoopgevende signalen van nieuwe startende ondernemers en handelszaken”, zegt hij.

“De opvolging in een zelfstandige onderneming, vaak van ouders op één van de kinderen, is lang geen zekerheid meer. Er zijn veel meer mogelijkheden om een ander beroep te kiezen. De eisen naar bijvoorbeeld bakkers en slagers toe zijn strenger en de investeringen groter, terwijl ze moeilijk medewerkers vinden om op eerder onaangepaste uren te werken. De opkomst van de grote baanwinkels en nu het internet-shoppen maakt de concurrentie niet gemakkelijk. De ‘zulle’ – het klantenbestand – speelt bij een overname nog al te vaak mee in de geesten, daar waar die nog weinig marktwaarde heeft.”

“De stad werkte de voorbije vijftien jaar al volop aan haar economisch beleid. Vijftien jaar geleden was er één halftijdse medewerker Lokale Economie, vandaag bestaat de dienst Ondernemen uit 3,5 fulltime-equivalenten. We hebben een Centrummanagement opgericht en zowat alle projecten van de handelsverenigingen overgenomen: Keikopbraderie, Cyrusfeesten, eindejaarstombola, kerstverlichting… “

“En er kwamen nieuwe projecten, zoals Winter in Poperinge en Catwalk. Er is een stedelijke raad voor Lokale Economie, we organiseerden al tweemaal ‘Win je winkel’ en één keer ‘Grijp je kans’, we kochten met subsidie van de Vlaamse overheid twee handelspanden aan. We lanceerden de Pop. pas en Pop. kado, nu een goed gebruikt systeem van klantengetrouwheid. Met projecten als De Kring en de Vroonhofsite hopen we activiteit, levendigheid en beweging in het stadscentrum te brengen.”

“We hebben ingetekend op ‘De Profploeg’, omdat we misschien toch zaken over het hoofd zien. Of misschien zijn sommige projecten of initiatieven van de stad niet meer van deze tijd of onvoldoende efficiënt en verdienen ze een kritische analyse. We hebben de wijsheid niet in pacht.”

(AH)