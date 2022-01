Ledegem zoekt geschikte locatie voor hondenloopweide

Het gemeentebestuur van Ledegem poogde de voorbije periode om een hondenloopweide te realiseren, maar die is er vooralsnog niet. De gemeente hoopt een speelzone voor de viervoeters te realiseren op de site van de Ledegemse Meersen, maar het provinciedomein geeft liever een andere invulling aan het gebied.

De gemeente gaf reeds enige tijd geleden aan graag een hondenloopweide te willen realiseren. Het bestuur dacht die te kunnen inplannen binnen het project van de Ledegemse Meersen, maar inmiddels kreeg het bestuur van de provincie te horen dat zij dat niet ziet zitten.

“Reeds van bij de publieke voorstelling van het project was meteen duidelijk dat deze aanleg niet strookt met de vooropgestelde doelstelling van het project van de provincie. Het is niet eerlijk om daarover te blijven talmen en de schuld van het niet realiseren van dit project in hun schoenen te schuiven”, aldus oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (Vooruit).

Caroline Seynhaeve. © Jan Stragier

Zij begrijpt niet dat de gemeente nog geen geschikt stuk grond heeft gevonden. “Is er dan nergens een stuk grond beschikbaar? We hopen in ieder geval dat het voorstel niet in de diepvries belandt en eenzelfde lot beschoren is als het skatepark dat in een andere gemeente wordt aangelegd.”

Ook bij Groen Ledegem is men voorstander van een hondenloopweide. “Maar enkel als die gerealiseerd wordt met het welzijn van het dier als uitgangspunt. Uit navraag bij onder andere de plaatselijke hondenschool blijkt dat heel wat bestaande hondenlosloopweides eigenlijk helemaal niet goed zijn voor het welzijn van de hond. Als de weide niet correct is ingericht, kan men er negatieve ervaringen opdoen”, aldus Sien Jacques (Groen).

Samenwerking

Volgens haar is samenwerking essentieel bij dit thema. “Het zou ons dan ook een logische keuze lijken indien Ledegem samen met de naburige gemeenten bekijkt waar een hondenloopweide volgens de regels van de kunst mogelijk is.”

Bart Dochy. © Jan Stragier ©2019 Jan STRAGIER

De gemeente zoekt momenteel nog naar een oplossing om toch een speelzone voor viervoeters aan te leggen. “We hadden inderdaad gehoopt om iets te verwezenlijken in de Ledegemse Meersen. We hebben echter het gevoel dat vanuit de lokale afdeling van Vooruit druk werd gezet naar de provincie toe om nee te zeggen”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Het gemeentebestuur hoopt binnenkort een goede locatie te kunnen voorstellen.