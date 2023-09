Ledarmaturen vervangen oude verlichting in sporthal van Spiere-Helkijn: “Vernieuwing is nodig”

De verlichting in Sporthal Michelsberg in Spiere-Helkijn was dringend toe aan vernieuwing. De noodzakelijke werken zullen plaatsvinden in de herfstvakantie. “Gezien de huidige energieprijzen kunnen we deze vernieuwing alleen maar toejuichen”, zegt algemeen directeur Wout Lefebvre.

“Al een tijdje geleden begaf de besturing, het schakelbord, het”, vertelt algemeen directeur Wout Lefebvre van Spiere-Helkijn. “De lichten dimmen is bijvoorbeeld niet meer mogelijk waardoor deze altijd op volle sterkte staan. De huidige klassieke verlichting is ook aan vervanging toe. Daar zal overgeschakeld worden naar ledarmaturen. Met de energieprijzen van deze tijd zal dit een welgekomen vernieuwing zijn die we alleen maar kunnen toejuichen.”

Asbest

“Om de aanpassingen te realiseren hebben we drie firma’s gecontacteerd. Van slechts één kregen we tegenreactie, de firma Jacops, een bekende speler op de markt. Hiermee is een prijskaartje gemoeid van 32.845 euro, exclusief btw. De werken zullen uitgevoerd worden in de herfstvakantie, wanneer minst gebruik wordt gemaakt van de zaal”.

“Dit is dus een volgende stap in de renovatie van de sporthal die dateert uit de jaren negentig”, gaat de 48-jarige Kachtemnaar verder. “Twee jaar geleden werd de asbesthoudende ‘schil’, de buitenkant zeg maar, volledig vernieuwd. Door de leeftijd vertoonde deze barsten maar vormde ze nog geen gevaar voor de volksgezondheid. Ook de isolatie was bijna niet meer aanwezig omdat deze gezakt was.”

Evenement

“Het dak en de muren staken dus al in een nieuw jasje. Door deze renovatie moeten we nu in de winterperiode nog nauwelijks de verwarming aanleggen om een temperatuur te verkrijgen die ideaal is om te sporten.”

“Ook onze veerkrachtige sportvloer is nog in heel goeie staat. Onze sporthal wordt onder andere gebruikt door basisschool De Polyglot. Ook onze gemeentelijke sportactiviteiten en sportverenigingen maken hier gebruik van. Af en toe vindt er ook een evenement in plaats. De nieuwe verlichting zal dus voor iedereen een welgekomen geschenk zijn”, aldus Wout Lefebvre.