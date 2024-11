Laurent Hoornaert blikt terug op schepenmandaat: “Politiek is en blijft een passie”

Lang heeft het niet geduurd, maar toch genoot Laurent Hoornaert (51) met volle teugen van zijn schepenmandaat. De eindbalans is een lange lijst aan realisaties. “Ik heb vooral geleerd dat we zelfs in het korte tijdsbestek van drie jaar heel wat kunnen veranderen”, zegt Hoornaert, die ondanks de ontgoocheling van de verkiezingsnederlaag blijft zetelen als oppositie.

Na de verkiezingen van 2018, waarbij zijn lijst TOPE8920 maar twee zetels wist te veroveren, maakte Laurent Hoornaert (51) zich op om opnieuw zes jaar in de oppositie te zetelen. Ruzie binnen de CD&V/N-VA-coalitie besliste daar echter anders over. “Sinds eind 2020 was het duidelijk dat er meer dan één haar in de boter zat in de toenmalige meerderheid. In de gemeenteraden voor september 2021 heb ik meermaals burgemeester Lieven Vanbelleghem hierover geïnterpelleerd. Keer op keer stelde ik de vraag: ‘burgemeester, oe ist? Veel meer dan ‘we zijn ermee bezig’ en ‘het is moeilijk’ kwam er niet uit. Als oppositie moest je niet helderziend zijn om te zien dat die coalitie vierkant draaide. En zo werd er al eens gepraat na een gemeenteraad…”

Uiteindelijk ging TOPE8920 in zee met N-VA en Vooruit om een nieuwe coalitie te vormen. “We voelden dat de mayonaise snel pakte. Waarom? Wel in Team Nieuw Bestuur kan ieder van de drie fracties werkelijk zichzelf zijn, is er respect voor eenieders inbreng en kan en mag men eigen programmapunten leggen, zonder rancune. In het verleden was dit anders. Ook heeft de coronaperiode doen beseffen dat er meer is in het leven en dat je beter verder doet met de zaken die positieve energie geven. Het leven is te kort om tijd te verliezen.”

Samenwerking

Laurent Hoornaert werd schepen met een hele waslijst aan bevoegdheden, onder andere inspraak, participatie en communicatie, lokale economie, natuur en klimaat, cultuur, toerisme… “Eén voor één waren die mij op het lijf geschreven want ik kon terugvallen op mijn ervaring als kabinetschef in stad Kortrijk, op mijn kennis als historicus en op mijn ervaring in het verenigingsleven als voorzitter van het Poelkapelse kermiscomité en gewezen secretaris van het Langemarkse Bakelandtcomité. Als schepen voelde ik mij als een vis in het water. De samenwerking binnen het college was ook opperbest. In plaats van als schepen solo slim te spelen, hebben we consequent maximaal als groep ons naar buiten toe gepresenteerd. Dit was ongezien in de Langemark-Poelkapelse politiek.” Als we vragen op welke realisatie hij het meest fier is, benadrukt hij dat die samen werden gerealiseerd.

“Ik voelde mij als een vis in het water”

“De invoering van het burgerbudget, gemeenteraad on the move en aankoop van microfoons voor de livestream van de gemeenteraad, omvorming van het gemeentelijke infoblad naar het magazine ‘Info uit LP’, invoering van de LP-bon, aankoop van bosgrond, herdenkingen voor 100 jaar Le Capitaine en The Soldier… Ik heb vooral geleerd dat we zelfs in het korte tijdsbestek van drie jaar toch wel heel wat kunnen veranderen in positieve zin en in beweging zetten.”

Ambachtelijke zone

Al zijn er ook zaken niet gelukt om te realiseren. “Het bouwrijp maken van de nieuwe ambachtelijke zone ter hoogte van de Industriestraat is werkelijk de Processie van Echternach gebleken. Hopelijk zal dit begin 2026 eindelijk wel lukken. Na meer dan 25 jaar geduld en vele ondernemers die ondertussen zijn uitgeweken naar Ieper en Houthulst, mag het wel eens…”

De verkiezingsnederlaag van Team Nieuw Bestuur kwam hard aan. “Dat hadden we als team niet verwacht. Als getuige in een stembureau kon ik vaststellen dat de jongeren, dertigers en veertigers massaal niet zijn komen stemmen. Mocht de opkomstplicht wel nog bestaan hebben, dan ging de verkiezingsuitslag waarschijnlijk een nagelbijter geweest zijn. Misschien hebben we met Team Nieuw Bestuur te weinig uitgelegd aan de mensen waarom de coalitiewissel echt nodig was? Het spijtige is dat onze gemeente politiek gezien dertig jaar terug in de tijd gaat waarbij er één partij oppermachtig is… Dit is een ongezonde situatie en echt een gemiste kans.”

Maar de handdoek in de ring gooien doet hij niet. “Politiek is en blijft een passie voor mij. Samen met de fractie gaan we nu voluit voor de oppositie. Wie dus met vragen en problemen zit, weet ons te vinden. Wij zullen de dingen aankaarten die moeten aangekaart worden. Ook wil ik mijn kennis ten dienste stellen van de kandidaten van onze fractie om hen met raad en daad bij te staan. We gaan niet opgeven, maar osan deure doen!”