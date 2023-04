Laura (20) is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA in Izegem: “Ik kijk nu al uit naar de verkiezingen”

De Emelgemse Laura Vandamme mag zich sinds kort voorzitter van Jong NV-A Izegem noemen. De jongedame is klaar voor haar mandaat van twee jaar en heeft heel veel zin in het aankomende verkiezingsjaar. Daarnaast kan je haar ook als Izegemse stadsgids tegen het lijf lopen, een jongedame met ambitie.

Laura Vandamme (24) woont met haar ouders in de Ghistelstraat in Emelgem. Ze is al jaren actief binnen Jong NV-A, maar sinds kort is ze er ook voorzitter. Met het verkiezingsjaar in aantocht heeft Laura extra veel zin in haar nieuwe uitdaging.

Je was al op jonge leeftijd lid van Jong NV-A. Hoe ben je daar precies bij gekomen?

“Ik denk dat ik 16 jaar was toen ik naar een politiek debat ging in Kortrijk. Daar liep ik iemand tegen het lijf van de Izegemse afdeling van NV-A en hij vroeg mij of ik interesse had om eens een vergadering van Jong NV-A bij te wonen. Het leek mij wel iets en ik ging er eens langs. Zo heb ik mij al snel aangesloten. De partijpunten liggen mij en ik sta het dichtst bij hun visie, dus ik wist al snel dat het de goede partij voor mij was. Ik stond op de lijst bij de verkiezingen in 2018 en werd penningmeester van Jong NV-A. Eind maart werd ik verkozen tot voorzitter en daar ben ik wel best fier op. Het is heel fijn om verkozen te worden.”

Je ging al op jonge leeftijd in de politiek. Heb je altijd die ambitie gehad?

“Eigenlijk niet echt, maar ik had wel altijd al interesse in het nieuws en de politieke wereld. Dus het is op zich niet vreemd dat ik mij aansloot, ook voor mijn ouders kwam het niet uit de lucht vallen. Mijn opa Marc Vandamme is actief binnen NV-A in Ledegem en ook papa heeft interesse in de politiek. Toen ik opa belde om te zeggen dat ik voorzitter werd, was hij apetrots. Hij is heel blij dat zijn kleindochter ook in de politiek stapt.”

Je was een tijdlang penningmeester, maar je krijgt nu dus een andere functie. Verandert er veel voor jou?

“Het wordt vooral een beetje drukker en mijn takenpakket zal er ook anders uitzien. Als penningmeester was ik vooral met budgetten bezig en hield ik de omzet in de gaten, maar dat is nu voor mijn opvolger. Ik was tot vorig jaar nog student en nu ik werk, voelde ik dat ik wat meer tijd had voor andere dingen. Het voorzitterschap leek mij nu dus ideaal, het komt op een goed moment. Ik werd intussen lid van NV-A Izegem en als voorzitter van de jongerenwerking ga ik nu maandelijks vergaderen met het bestuur van NV-A. Ook met Jong NV-A vergaderen we maandelijks. We hebben een bestuur van vijf bij de jongeren en ik ga zeker mijn best doen om dat goed te doen lopen. Ik kan er meteen ten volle invliegen want op paaszondag 9 april organiseren we met de jongeren onze jaarlijkse paaseierenraap op Wallemote. Ik ken de activiteit intussen goed, dus ik kan terugvallen op wat ik al weet van de vorige edities. Maar het blijft natuurlijk spannend, mijn eerste wapenfeit als voorzitter.”

“Toen ik opa belde om te zeggen dat ik voorzitter werd, was hij apetrots”

Je bent al heel jong politiek actief. Hoe reageert je vriendenkring daar op?

“We praten helemaal niet over politiek als we samen weggaan of zo. Ze weten wel dat ik dat doe, maar meer ook niet. Ik heb vrienden die liever niet zeggen op welke partij ze stemmen en dat is voor mij ook prima hoor. Ik hoef niet te weten wie wel of niet op mij zou stemmen, daar ben ik niet zo mee bezig. Een mens is meer dan zijn politieke voorkeur. Maar het is leuk dat mijn vrienden weten waar ik mee bezig ben.”

Je bent sinds vorig jaar ook stadsgids, wat ook wel opmerkelijk is als jongedame.

“Ik volgde van september tot december 2021 de gidsencursus van onze stad, inderdaad. Een hele fijne ervaring. Ik volgde die eigenlijk omdat ik geïnteresseerd ben in onze stad en er meer over wou weten. Geschiedenis heeft mij altijd geboeid. De gidsencursus heeft mij doen zien dat Izegem echt wel mooie gebouwen en plekjes heeft. Het is echt een mooie stad waar we fier op mogen zijn. Intussen ben ik al een tijdje aan de slag als gids en dat bevalt mij heel erg. Ik gidste al in ons prachtige Eperon d’Or, maar nog liever ga ik de baan op en neem ik groepen mee op wandelingen in de stad of in Wallemote bijvoorbeeld. Het is altijd een hele fijne ervaring om mensen uitleg te geven en meer achtergrond over onze stad te geven. Ik weet intussen heel goed waarom we een Pekkersstad zijn.”

Je bent momenteel een bezige bij, waar zie je jezelf binnen een jaar of tien?

“Ik zie wel wat komt en ik laat het graag allemaal gebeuren. Ik weet niet of ik nog politiek actief zal zijn binnen een paar jaar, maar misschien vind ik het voorzitterschap zo fijn dat ik de rest van mijn leven in de politiek blijf. Wie zal het zeggen? Ik hoop dat ik kan blijven doen wat ik graag doe en dat ik mij amuseer in mijn job en mijn privéleven, dat zou heel mooi zijn.” (Melissa Vanwijnsberghe)