Lars Inghelbrecht is voorzitter van Jong N-VA Oostkamp: “Politiek mag voor jeugd geen ver-van-mijn-bedshow zijn”

Donderdag 13 februari werd de Jong N-VA-afdeling Oostkamp opgericht met Lars Inghelbrecht (18) uit Ruddervoorde als voorzitter. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Lars als twee jaar ervaring in lokale politiek.

Al op 16-jarige leeftijd kwam hij als jongere in het Oostkampse N-VA-bestuur en is hij lid van de overkoepelde jongerenafdeling uit Brugge. Hij studeert politieke wetenschappen aan de Gentse universiteit en zijn vrije tijd besteedt hij aan fotografie en wandelen, maar hij is in Oostkamp ook actief als Mooimaker en als straatambassadeur. “Ik heb mijn kandidatuur gesteld omdat ik als 18-jarige ook mijn leeftijdsgroep kan vertegenwoordigen en ook op een andere manier de verzuchtingen van de jongeren kan meenemen om dan samen met onze jongere gemeenteraadsleden naar de raad te brengen. Door mijn leeftijd hoop ik ook andere jongeren warm te maken om politiek niet te zien als een ver-van-mijn-bedshow, maar iets waar we samen veranderingen kunnen waarmaken. De problemen die de jongeren nu al bezig houden, stonden in ons verkiezingsprogramma en ik wil deze thema’s dan ook waarmaken samen met deze sterke N-VA-jongerenploeg”, vertelt de kersvers jongerenvoorzitter.

Volgende stap

Verder werden ook Jens Dewulf (24) verkozen als ondervoorzitter, Nathan Gore (19) als secretaris en Xander Loeters (25) als penningmeester. Gemeenteraadsleden Julian Lopez (23) en Arnout Verstraete (25) vervoegen het bestuur, net als nieuweling Mervyn Deblaere (24). “Na een mooi verkiezingsresultaat voor deze jongeren in oktober zetten we nu een volgende stap met een eigen jongerenafdeling binnen de partij N-VA in de gemeente Oostkamp. De komende jaren willen we de stem van de Oostkampse jeugd verder laten horen. Thema’s die we in de campagne naar voor brachten, zoals een veiligere fietsomgeving, straatverlichting die ‘s nachts ook blijft branden en de opwaardering van de jeugdlokalen in Ruddervoorde en Oostkamp zijn daarbij belangrijk”, vertelt bestuurslid Arnout Verstraete.