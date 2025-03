Langemark-Poelkapelle steekt openbare verlichting weer aan: “Groter veiligheidsgevoel en meer comfort”

Vanaf maandag 10 maart zal overal in Langemark-Poelkapelle de openbare verlichting weer branden. In oktober 2022 besliste het toenmalig gemeentebestuur om de verlichting ’s nachts tussen 23 uur en 5 uur te doven. Toenmalige oppositiepartij en huidige meerderheidspartij CD&V/Respect had van het aansteken een speerpunt in de verkiezingscampagne gemaakt.

Het aansteken van de openbare verlichting was een belangrijke verkiezingsbelofte van Respect, de vroegere CD&V en uiteindelijke winnaar van de verkiezingen in oktober 2024. Een goeie vier maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad met een absolute meerderheid van Respect kunnen burgemeester Lieven Vanbelleghem nu hun belofte waarmaken.

Meer comfort

“Op vraag van vele inwoners wordt vanaf vandaag een belangrijke aanpassing doorgevoerd in het doofregime van de openbare verlichting. De oude verlichting – die nog niet naar led is omgeschakeld zal niet langer worden gedoofd tussen 23 uur en 5 uur wat bijdraagt aan een groter veiligheidsgevoel en meer comfort”, kondigt het gemeentebestuur op maandag 10 maart aan.

Sinds oktober 2022

Om de hoge energiekosten te counteren, besliste het vorige gemeentebestuur van N-VA, Vooruit en TOPE 8920 om vanaf 24 oktober 2022 de openbare verlichting te doven als energiebesparende maatregel. In oktober 2023 werd dit verfijnd met dimschema’s voor ledverlichting en verlichting op strategische locaties.

Toen al diende CD&V een voorstel om op zijn minst in het weekend alle openbare verlichting heel de nacht te laten branden. De toenmalige meerderheid stemde tegen. “Aan het huidige regime en energieprijzen besparen we tussen 80.000 en 100.000 euro per jaar”, zei toenmalige burgemeester Dominique Cool toen.

Geleidelijk doorgevoerd

Mogelijks zullen vannacht nog niet overal de lichten weer branden, want de wijziging wordt geleidelijk doorgevoerd over een periode van twee weken. Met andere woorden: tegen maandag 24 maart zou heel de gemeente ’s nachts weer verlicht moeten zijn. (TOGH)