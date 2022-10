Langemark krijgt dan toch nog bos tussen Boezingestraat en Cayennestraat

Een perceel akkerland van bijna twee hectare, gelegen aan de zuidwestzijde van de dorpskern van Langemark, is te koop gesteld. Het lokaal bestuur wil inspelen op deze opportuniteit in kader van bebossing. De oppositie is geen fan van dit plan en stemde tegen.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle, toen nog een coalitie tussen N-VA en CD&V, had eind 2020 al plannen om een bos aan te leggen op een stuk grond in de hoek van de Cayennestraat en Boezingestraat in Langemark. Toen werd echter geen akkoord gevonden met de kerkfabriek, eigenaar van het stuk akkerland. Nu wordt de grond wél te koop aangeboden en het lokaal bestuur wil die kans grijpen.

“Een paar maanden geleden hebben we een doorbraak kunnen bereiken in dit dossier en is de kerkfabriek bereid gevonden om dit aan de gemeente te verkopen”, stelt schepen van Natuur en Klimaat Laurent Hoornaert (Tope8920). “We zijn de kerkfabriek daarvoor dankbaar. Na het stuk natuur langs de Broenbeek is dit een nieuw perceel van bijna 2 hectare (1,96 ha) dat het lokaal bestuur wenst aan te kopen om meer bos te creëren. Het bebossingsplan kan pas opgemaakt worden nadat de akte verleden is. Daarmee kunnen we ten vroegste in de winter van 2023 aanplanten.”

Geen fan

Oppositiepartij CD&V is niet gewonnen voor dit voorstel. “We zijn geen grote fan van dit plan. Deze grond is herbevestigd agrarisch gebied”, aldus raadslid Jan Halewyck (CD&V). “Dat zijn gronden die voorbehouden zijn om aan voedselproductie te doen. Belangrijk in tijden van crisis, wetende dat dit productieve grond is. Bovendien zul je hier geen subsidie voor bebossing ontvangen. Dus voor ons is het neen. We zijn uiteraard maar met negen, dus we beseffen dat het toch goedgekeurd zal geraken. Daarom vragen we om op zijn minst elders een correcte compensatie te doen.”

“De voedselproductie zal niet in gedrang komen”, stelde Hoornaert gerust. “Er is nu eenmaal een grote uitdaging in Vlaanderen om extra bos bij te creëren en wij willen ons steentje bijdragen.”

Veilige doorsteek

Ook oppositieraadslid Lieven Vanbelleghem (CD&V) mengde zich in de discussie. “Dat deze grond werd aangeboden door de kerkfabriek, daar fronsen wij de wenkbrauwen bij. Bos aanplanten aan bestaand bos is trouwens een betere oplossing, dan verlies je minder ruimte. Nu zit je in een woongebied en moeten de bomen op afstand van de huizen staan. Bovendien zitten we in een tijdsgeest van besparen en kiezen jullie ervoor om extra te investeren. Houden jullie nog wat budget over voor de trage wegen? We willen namelijk een doorsteek voor de kinderen van de Papaverwijk en Blikstraat naar het sportcentrum.”

“Die veilige doorsteek is een opportuniteit die we kunnen realiseren”, antwoordde Laurent Hoornaert, die nog verwijst naar voormalig schepen Eddy Vanacker. “Ook jij bent toch een medestander van meer groen?”

“Voor de klimaatverandering zeg ik ja. Al is dit bos slechts het equivalent van de uitstoot van 15 auto’s per jaar, een druppel op een hete plaat dus. Zet meer in op lintbebossing en sensibiliseer mensen om een boom in hun tuin te zetten”, stelde Vanacker voor. “Die initiatieven komen er nog aan”, verzekerde Hoornaert.

Grootste dorpskern

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) vindt dat een bos bij de grootste dorpskern wenselijk is. “Dit wordt binnenkort de mooiste plek van de gemeente”, zei hij. “Kinderen die anders weinig ruimte hebben, zullen zich nu kunnen uitleven. Ook de Vlaamse Regering gaat hierin mee, het is nu of nooit.”

En nog was de oppositie niet klaar. Eddy Vanacker herhaalde de woorden ‘nu of nooit’, maar verwees dan naar een ander heet hangijzer: het woonzorgcentrum. Lieven Vanbelleghem vond het jammer dat het bos in Sint-Juliaan geen optie bleek, terwijl Nicole Louwagie vroeg of er ook aandacht is voor de instandhouding van bestaand groen. Er werd namelijk een gezonde boom gekapt in Poelkapelle. “Er was schade voor de buren”, repliceerde schepen Peter Vantomme (N-VA). De stemming leverde uiteindelijk de verwachte 10-9 op.