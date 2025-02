Landbouwer Bonny Vergauwe is de nieuwe schepen van Landbouw in Staden: “Eerlijk en goed beleid voeren voor élke inwoner”

Landbouwer Bonny Vergauwe werd bij zijn tweede deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen meteen schepen. Bonny kreeg landbouw als bevoegdheid toebedeeld en barst van de plannen op dat gebied. Hij wil evenwel openstaan voor elke Stadense burger. “Wie een probleem heeft mag mij altijd contacteren”, klinkt het.

Bonny Vergauwe maakte pas op 55-jarige leeftijd zijn debuut in de politiek. “En dat alhoewel ik eigenlijk uit een politiek nest kom”, vertelt hij. “Mijn grootvader, René Vergauwe, was een tijdlang burgemeester van het toen nog zelfstandige Westrozebeke. Mijn vader Frans was gemeenteraadslid en was in de jaren 90 ook drie jaar schepen van onder andere landbouw en openbare werken. Mijn echtgenote Sabine zorgde nadien voor de opvolging. Ze zetelde van 2000 tot 2012 in de gemeenteraad. Aan politiek doen was toen niet mogelijk voor mij. We hebben een gemengd landbouwbedrijf met mestvee en vroeger ook intensieve groenten zoals bloemkool, selder, prei en aardbeien. De intensieve groenteteelt hebben we ingeruild voor akkerbouw. Nu kweken we maïs, aardappelen en boontjes. Die zijn minder arbeidsintensief waardoor de combinatie met een schepenambt wel mogelijk is. Door die vrijgekomen tijd kon ik wel een nieuwe uitdaging gebruiken.”

(Lees verder onder het kaderstukje)

Privé Bonny Vergauwe werd in Roeselare geboren op 27 januari 1963. Hij is getrouwd met Sabine Dekemele (60). Het echtpaar heeft geen kinderen. Studies/loopbaan Hij volgde les aan het Vabi, het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut, in Roeselare. Maar op zijn 16de kapte hij met zijn studies en ging hij aan de slag op het ouderlijk landbouwbedrijf dat hij nog altijd uitbaat. Vrije tijd Bonny maakt graag een ritje met paard en koets en geniet van tijd met familie en vrienden. Hij is ondervoorzitter van de Landelijke Gilde Westrozebeke , bestuurslid van de telervereniging Ingro en bestuurslid van de Kring Grove Groenten.

Mooie uitdaging

“Mijn schepenambt is wel een heel mooie uitdaging. In 2018 stond ik voor het eerst op de CD&V-lijst. Ik haalde 531 stemmen en een zitje in de gemeenteraad. Bij de laatste stembusslag kreeg ik 638 stemmen achter mijn naam”, gaat Bonny Vergauwe voort.

“Ik vind het jammer dat mijn vader dit niet meer kan meemaken”

Hij haalde het vierde hoogste stemmenaantal op de CD&V-lijst, wat meteen goed was voor een schepenzetel. Hij kreeg daarbij landbouw, groenbeleid, begraafplaatsen, dierenwelzijn en afvalbeleid toegewezen. “Uiteindelijk is er weinig tot geen discussie geweest over de verdeling van de bevoegdheden”, weet Bonny. “Landbouw wilde ik uiteraard graag hebben als bevoegdheid, maar aangezien ik de enige landbouwer in het college van burgemeester en schepenen ben, was er geen discussie daaromtrent. Ik vind het ook belangrijk dat de landbouw vertegenwoordigd is in het college. Dat ik net als mijn vader schepen van Landbouw ben, doet me veel plezier. Het voelt aan als een soort bekroning. Ik vind het wel jammer dat mijn vader dit niet meer kan meemaken.”

Landbouwwegen

Bonny heeft als schepen van Landbouw heel wat plannen in de pijplijn zitten. “Zo moeten de bomen langs de landbouwwegen op tijd en stond gesnoeid worden”, stelt hij. “Die kunnen immers heel wat schade aanrichten aan passerende vrachtwagens, tractoren en landbouwmachines. Ook aan landbouwgewassen kan schade veroorzaakt worden. Ik denk bijvoorbeeld aan bladeren die tussen de prei kunnen vallen. De oogst kan door de afnemers geweigerd worden indien er zich bladeren tussen bevinden. Recent hebben we de bomen langs de Kasteeldrevestraat gesnoeid. De vorige meerderheid heeft dat jaren geweigerd. We kregen daarvoor een bedankje van buurtbewoners. Het is altijd fijn om te horen dat iets geapprecieerd wordt. Groen aanplanten is zeker oké, maar het moet wel onderhouden worden. Daarnaast moeten ook de landbouwwegen aangepakt worden. Heel wat landbouwwegen zijn kapot gereden. De laatste jaren is daarrond zo goed als niets gebeurd.”

Oude graven

Ook rond begraafplaatsen heeft Bonny al een en ander in gedachten. “Er zijn enorm veel oude graven waarvan de concessie vervallen is. Die gaan we verwijderen zodat er ruimte is voor nieuwe grafkelders. Voort vind ik het belangrijk dat het voormalige Westrozebeekse gemeentehuis wordt gerenoveerd. De renovatie is voor Westrozebeke belangrijk, want het gebouw wordt vaak door verenigingen gebruikt. De volledige renovatie wordt wel een dure zaak. Zo bevat het dak asbest terwijl het ook lekt. Tijdens onze huisbezoeken voor de verkiezingen hebben we heel wat opgestoken. Zo gaan we de zone 30 straks verkleinen. Het is belangrijk te luisteren naar de mensen. Wie een probleem heeft mag me altijd contacteren. Ik probeer dan ter plaatse te gaan en te zien welke oplossing we kunnen bieden. We willen dan ook een eerlijk, goed beleid voeren dat goed is voor elke inwoner.”

